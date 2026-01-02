consumo

Retiran del mercado de esta air fryer: piden que dejen de utilizarlo de forma inmediata

La alerta se limita únicamente a esta referencia, por lo que el resto de freidoras y productos de la marca no están implicados
Carrefour ha comunicado la retirada preventiva de un modelo concreto de freidora sin aceite comercializada bajo su marca Carrefour Home, después de detectar un posible exceso de calentamiento durante su funcionamiento, según informa Facua.

El producto afectado corresponde al modelo HAF10LDU1700-25, identificado con el código de barras 3616959381496. La alerta se limita únicamente a esta referencia, por lo que el resto de freidoras y productos de la marca no están implicados.

Desde la compañía se ha recomendado a los clientes que dispongan de este modelo que dejen de utilizarlo de forma inmediata y acudan a su establecimiento Carrefour más cercano para proceder a la devolución del aparato.

La empresa ha subrayado que la medida se adopta por precaución, con el objetivo de evitar posibles incidentes derivados del sobrecalentamiento detectado durante el uso del electrodoméstico.

Para resolver cualquier duda o ampliar información, los consumidores pueden contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Carrefour a través del teléfono 914 90 89 00.

