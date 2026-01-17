el jardín

La Aitana más canaria: vestida de maga y con su Superestrella en versión “orquesta isleña”

"Ya decía yo que algo le faltaba a la canción: ahora sí", dice un comentario
La Aitana más canaria: vestida de maga y con su Superestrella en versión "orquesta canaria"
Óscar Albelo es un músico canario que en su cuenta de TikTok va dejando algunas de sus mejores creaciones, como una en la que se atreve, incluso a vestir a Aitana de maga mientras ha hecho la versión “orquesta canaria” de su tema Superestrella

Aitana es una de las cantanas más importantes del momento y Superestrella es su último éxito, algo que ha provocado que muchas personas celebren esta versión tan canaria.

“Ya decía yo que algo le faltaba a la canción: ahora sí”, dicen en uno de los comentarios mientras otro la pide “en Spotify” ya que “la necesita”.

@oscar_albelo #superestrella 🌠 con @diegotrumpet98 🎺 #verbena #merengue #version @AITANA para cuando vengas al @GrancaLiveFest ♬ sonido original – oscar albelo drums
