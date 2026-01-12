Alarma por la baliza V-16: la Guardia Civil advierte de un nuevo problema

La baliza V-16, implantada para reforzar la seguridad en carretera, se ha convertido en un nuevo foco de preocupación para la Guardia Civil por el riesgo de estafas vinculadas a su geolocalización.
Desde que su uso es obligatorio desde el 1 de enero de 2026, los agentes advierten de que determinados operadores ilegales están aprovechando la información de ubicación para localizar vehículos averiados y ofrecer servicios de auxilio fraudulentos a precios elevados.
El dispositivo sustituye a los triángulos tradicionales con el objetivo de evitar atropellos en el arcén, ya que permite señalizar una incidencia sin que el conductor tenga que descender del vehículo. Las balizas homologadas emiten una luz amarilla visible hasta un kilómetro y transmiten su posición cada 100 segundos a la plataforma DGT 3.0 mediante tecnología NB-IoT, lo que genera un punto en el mapa oficial de incidencias.
Sin embargo, esa misma capacidad de geolocalización ha abierto una vía no prevista de uso indebido. A partir de los datos públicos de la API de la DGT, un ingeniero de ciberseguridad desarrolló el mapa paralelo MapabalizasV16, que muestra en abierto los puntos con luces activadas.
Aunque la herramienta permite visualizar incidencias, la Guardia Civil teme que grupos organizados o “grúas pirata” empleen esa información para llegar antes que la asistencia oficial contratada por los conductores.
Fuentes policiales señalan que estos operadores no necesitan interceptar telecomunicaciones: basta con vigilar plataformas públicas, aplicaciones o páginas web que reflejan en tiempo real las balizas activas para disponer de un listado de posibles objetivos. En un escenario en el que todos los conductores deben portar una V-16 homologada, el potencial del fraude crece al mismo ritmo que el número de dispositivos en circulación.
Cómo operan las llamadas “grúas pirata”
El denominado timo de la grúa pirata ya se había detectado en campañas estivales, sobre todo en autopistas y grandes ejes durante operaciones salida, pero la V-16 puede ampliar su alcance, según la advertencia de la Guardia Civil.
El procedimiento descrito por los agentes es el siguiente: tras una avería, el conductor coloca la baliza en el techo, contacta con su aseguradora o club de asistencia y permanece a la espera. En paralelo, las grúas ilegales monitorizan mapas de incidencias o aplicaciones que muestran balizas activadas y se desplazan con rapidez al punto, en ocasiones antes que la grúa legítima. Al llegar, el operario se presenta como servicio de la aseguradora, utiliza indumentaria similar a la de empresas conocidas y propone retirar el vehículo para “no bloquear la vía”, aprovechando la situación de vulnerabilidad del usuario.
En numerosos casos, los remolques se dirigen a talleres no autorizados, sin garantías ni trazabilidad, lo que dificulta las reclamaciones posteriores. La Guardia Civil califica esta práctica como una actuación que “roza la estafa” y que “deja indefenso al ciudadano”, especialmente en carreteras secundarias, de noche o con malas condiciones meteorológicas.
Geolocalización y seguridad en manos indebidas
La obligatoriedad de las V-16 conectadas ha modificado la gestión de emergencias en carretera al permitir que los vehículos siniestrados envíen su ubicación exacta a la DGT 3.0. No obstante, los agentes han detectado que redes organizadas aprovechan esta funcionalidad para presentarse en el lugar del incidente antes que la asistencia contratada.
La vulnerabilidad se sitúa en el acceso a los avisos de avería: mediante la vigilancia de canales de información o la observación de servicios que publican datos en tiempo real, los operadores ilegales obtienen las coordenadas y acuden con rapidez. Para generar confianza, es habitual que imiten la estética de servicios oficiales. El conductor, en una situación de estrés, acepta la ayuda pensando que su aseguradora ha reaccionado con rapidez. El fraude se consuma cuando el vehículo es remolcado y se exigen pagos en efectivo desproporcionados para liberarlo en talleres clandestinos. Además, se advierte de que estas actuaciones eluden protocolos de seguridad, incrementando el riesgo durante la maniobra.
Recomendaciones para identificar una asistencia legítima
La Guardia Civil aconseja mantener la calma tras activar la baliza y contactar directamente con la aseguradora a través de sus canales oficiales para confirmar que la grúa está en camino. Si un operario se presenta en el lugar, se recomienda solicitar identificación y verificar que los datos del vehículo de asistencia coinciden con los facilitados por la central del seguro.
Otro indicio relevante es el método de pago: las compañías gestionan los costes según la póliza. Debe desconfiarse de solicitudes de abono por adelantado o de presiones para trasladar el coche a un taller concreto sin consentimiento previo.
Debate sobre el acceso a los datos de ubicación
La asociación de guardias civiles JUCIL sostiene que el sistema, tal como está, compromete la seguridad vial y la seguridad ciudadana al facilitar la localización exacta de un vehículo averiado o accidentado. En sus primeras semanas de uso obligatorio, consideran que se están abriendo oportunidades para la delincuencia, tanto para el robo de vehículos como de pertenencias, aprovechando el aislamiento del conductor.
JUCIL cuestiona que cualquier persona pueda consultar mapas con balizas activas y recientes por localidades, comunidades o puntos kilométricos, y propone que la señal no sea visible a escala nacional, sino “geocercada” en un radio de dos o tres kilómetros, de modo que solo resulte accesible para quienes circulan por la zona. También defiende que la geolocalización debió regularse de forma restrictiva, limitando el acceso exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Desde el Ministerio del Interior se subraya que, al estar informadas la DGT y otras autoridades, se incrementa la seguridad. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pide prudencia y no generar alarmismo, al señalar que no se han reportado casos hasta la fecha, aunque reconoce la vulnerabilidad que existe tras un accidente o una emergencia y la posibilidad de que aparezcan grúas pirata que se presenten como asistencia oficial con fines económicos y causen perjuicios.