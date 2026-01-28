El alcalde de Garachico lo confirma: cierre total de avenidas ante la ‘amenaza’ de olas de 5 metros

La Policía Local de Garachico, en el norte de Tenerife, ha informado en la mañana de este miércoles, 28 de enero de 2026, sobre el cierre de las avenidas marítimas del municipio debido a la subida del mar.
A primera hora de la mañana, el alcalde José Heriberto González pedía a la ciudadanía, en su perfil en Facebook, “precaución y prudencia” al pasar por las zonas afectadas por el fuerte oleaje.
Cabe recordar que Canarias se encuentra en alerta por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura.
Ni vehículos ni peatones hasta nuevo aviso en avenidas de Garachico
Así, hasta nuevo aviso, no podrán circular vehículos ni peatones por las avenidas Tomé Cano y Adolfo Suárez.
La Policía Local aconseja evitar las zonas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades.
La previsión de la Aemet en Tenerife para hoy
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias indica Intervalos nubosos en el norte y oeste de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura.
Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso (15-16ºC) y máximas con pocos cambios (22-24ºC).
El viento soplará de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.