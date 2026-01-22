Alerta alimentaria en España por posible presencia de cereulida en leche en polvo para niños

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Francia, concretamente en dos productos de la marca Damira, según una notificación recibida a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La alerta, identificada con la referencia ES2026/039, fue comunicada el 22 de enero de 2026 a las 11.00 horas.
Los productos afectados son DAMIRA NATUR 1 (lote 8000003307) y DAMIRA NATUR 2 (lote 8000003302), ambos comercializados en botes de 800 gramos y destinados a alimentación infantil. En el caso de Damira Natur 1, la fecha de caducidad es el 19 de febrero de 2027, mientras que Damira Natur 2 tiene como fecha de consumo preferente el 29 de enero de 2027. Los productos se conservan a temperatura ambiente.
Según ha informado la AESAN, la alerta se ha generado a partir del autocontrol de la propia empresa, que detectó la incidencia y la comunicó a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo de evitar la distribución de alimentos no seguros. A raíz de esta notificación, Lactalis Nutrición Iberia ha procedido a la retirada voluntaria de los productos afectados del mercado.
La información ha sido trasladada a las autoridades de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de verificar que los lotes implicados han sido retirados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas que tengan estos productos en su domicilio que se abstengan de consumirlos. La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, asociada a intoxicaciones alimentarias, especialmente sensibles en el caso de lactantes y población infantil.
La Agencia recuerda que se puede ampliar información sobre la intoxicación y toxiinfección por Bacillus cereus, así como sobre otras enfermedades de transmisión alimentaria, a través del portal oficial de la AESAN.