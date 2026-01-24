Alertan de la presencia de ‘cereulida’ en otra leche en polvo para bebé

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1 con fecha de caducidad 19.08.2027.
La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: ALMIRON PROFUTURA 1.
- Nombre de marca: ALMIRON.
- Aspecto del producto: bote.
- Fecha de caducidad: 19/08/2027.
- Peso de unidad: 800 g.
- Temperatura: ambiente.
Se adjunta imagen disponible.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo.
Puede ampliar información de la AESAN sobre la intoxicación y toxiinfección por Bacillus cereus en el siguiente enlace.
Puede ampliar información sobre enfermedades de transmisión alimentaria en el portal de la AESAN.