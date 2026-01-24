consumo

Alertan de la presencia de ‘cereulida’ en otra leche en polvo para bebé

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1 con fecha de caducidad 19.08.2027.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: ALMIRON PROFUTURA 1.
  • Nombre de marca: ALMIRON.
  • Aspecto del producto: bote.
  • Fecha de caducidad: 19/08/2027.
  • Peso de unidad: 800 g.
  • Temperatura: ambiente.

Se adjunta imagen disponible.

Producto alertado

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo.

Puede ampliar información de la AESAN sobre la intoxicación y toxiinfección por Bacillus cereus en el siguiente enlace.

Puede ampliar información sobre enfermedades de transmisión alimentaria en el portal de la AESAN.

