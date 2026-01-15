carnaval santa cruz 2026

Anaé pone ritmo y sabor al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La cantante canaria lanza el tema ‘Nuestra Fiesta’, con el que quiere aportar la “banda sonora” de la celebración en la calle
Anaé, en el videoclip que grabó en las calles de Santa Cruz. DA
La cantante Anaé ha lanzado el tema Nuestra Fiesta, una propuesta llena de sabor, ritmo latino y la esencia vibrante del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

La canción ha sido grabada en Puerto Rico bajo la dirección del reconocido productor Eliot el Mago D’oz, quien ha trabajado con grandes figuras de la música latina como Olga Tañón, “garantizando así un sonido de calidad internacional” a esta reciente propuesta pensada para aportar la “banda sonora” al Carnaval.

Anaé reconoce que la preparación de este single supone consolidar su aportación a las mayores fiestas de Canarias. “Nuestra Fiesta rinde homenaje a algunos de los momentos más icónicos de los carnavales, capaz de aunar a personas y colectivos, jóvenes y mayores, que participan y hacen del Carnaval una celebración única”, explicó.

El lanzamiento del tema viene acompañado de un videoclip grabado en las calles de Santa Cruz de Tenerife, mostrando la auténtica esencia del Carnaval en su máxima expresión para el que se ha contado con la participación y colaboración de grupos y personajes representativos de estas fiestas, aportando “su energía, talento y cariño de forma desinteresada a este proyecto musical”, indicó Anaé.

En este sentido, la artista canaria quiso mostrar su agradecimiento a todas las personas que han formado parte de este videoclip. “Me siento afortunada por contar con el amor de los grupos, el mismo amor y respeto que siempre les he dedicado a ellos por el gran trabajo que realizan”, afirmó.

Anteriormente, Anaé había lanzado ya otros temas para el Carnaval, como Mascarita, Pinta tu cara y sus versiones de Santa Cruz en Carnaval y Ay Santa Cruz.

