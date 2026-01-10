Arona anuncia la concesión de 26 licencias de obra mayor en un año

El Ayuntamiento de Arona ha registrado un aumento en el número de licencias de obra mayor tramitadas y aprobadas en el último año, según los datos aportados ayer por el área de Urbanismo. Según esta concejalía, en los cinco años anteriores a esa fecha, el municipio concedió cinco licencias de obra mayor de edificación, una situación que evidenciaba las dificultades administrativas existentes en un área clave para el desarrollo urbano de Arona.
246 VIVIENDAS NUEVAS
En los once meses posteriores, el área de Urbanismo informó que ha aprobado 26 licencias de edificación, que permitirán la construcción de 264 nuevas viviendas.
Si se amplía el análisis al conjunto de las licencias de obra mayor, se contabilizan también once licencias de segregación, seis demoliciones, trece canalizaciones, tres locales comerciales, 24 oficinas, diez estudios, así como actuaciones en pistas de pádel, fincas agrícolas y otros proyectos, hasta alcanzar un total de 118 licencias de distinta naturaleza en once meses. A estas se suman 137 comunicaciones previas de obra mayor informadas en el mismo periodo, según la información facilitada por el grupo de gobierno aronero.
“Este incremento en la actividad en el área ha sido posible gracias a la reorganización interna del área de Urbanismo y al trabajo del personal técnico y administrativo, con especial atención a la resolución de expedientes acumulados”, indica el Consistorio en un comunicado.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, señaló que “los datos indican que se ha producido un cambio en la forma de trabajar en Urbanismo. Se está avanzando en la tramitación de expedientes y dando respuesta a una demanda que llevaba tiempo pendiente”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, explicó que “el objetivo ha sido normalizar la gestión y sacar adelante los expedientes. En estos meses se ha incrementado el ritmo de trabajo y eso se refleja en el número de licencias aprobadas”.
El responsable municipal del área de Urbanismo añadió que “en los cinco años anteriores solo se concedieron cinco licencias de obra mayor de edificación, una cifra claramente insuficiente para Arona. En los últimos once meses, la Oficina Técnica ha informado 1.028 expedientes de distinto tipo”, remarcó Javier Baute.