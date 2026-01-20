Astrid, historiadora de Tenerife, desvela la sorprendente conexión entre Canarias y Flandes: “Se quedaban por este negocio”

La historiadora de arte y gestora cultural Astrid González, ha vuelto a captar la atención en redes sociales con un nuevo vídeo publicado en su cuenta de divulgación cultural @el.bastidor.cultura, donde responde a una pregunta que despierta curiosidad: “¿Qué relación existe entre Flandes y las Islas Canarias?“
En su explicación, Astrid sitúa al espectador en el siglo XVI, cuando el nombre de Flandes no hacía referencia a una región concreta como hoy, sino a las 17 provincias que más tarde darían lugar a territorios actuales como Bélgica y los Países Bajos. En esa misma época, las Islas Canarias ocupaban una posición estratégica en el comercio atlántico, convertidas en un enclave clave para las rutas comerciales.
El motor de esa relación fue un producto que marcó la historia del Archipiélago: la caña de azúcar. Su cultivo y exportación atrajeron a comerciantes y artesanos flamencos que vieron en Canarias una oportunidad de negocio. El impacto fue tal que, durante un tiempo, las islas llegaron a ser conocidas como las islas del azúcar.
@el.bastidor.cultural
🌍¿Qué conexión existe entre Flandes y Canarias? 🔎 Durante los siglos XV y XVI (sobre todo este último), el Atlántico fue un gran puente: la navegación y el comercio, especialmente del azúcar y más tarde del vino y la orchilla, conectaron Canarias con los antiguos Países Bajos, con puertos como Amberes como gran destino y redistribución europea. 🖼️ Estás relaciones no fueron solo económicas ya que favorecieron la llegada a las islas de un patrimonio artístico de enorme valor, hoy conservado en nuestras iglesias, museos y colecciones. 🤔Canarias fue y sigue siendo un territorio codiciado, y a partir de aquí, que cada quien saque sus propias conclusiones… 📚Bibliografía: – De Paz Sánchez, Manuel. "Flandes y Canarias: nuestros orígenes nórdicos". Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria. – Negrín, Constanza. "El legado artístico de los Antiguos Países Bajos en las Islas Canarias" – Galante Gómez, Francisco (2018). "Los Países Bajos en las Islas Canarias. Arte, comercio y cultura en tiempos de esplendor". Anuario de Estudios Atlánticos, n 64:064-011.♬ Celtic Flashy Celtic Music – Masucu
Ese intercambio económico trajo consigo mucho más que mercancías. Según explica la divulgadora, llegaron a Canarias talleres mecánicos de gran calidad, nuevas técnicas agrícolas, pinturas, espejos, retablos y piezas de orfebrería, generando un intercambio cultural que dejó una huella visible hasta hoy. Parte de esas familias flamencas se asentaron en el territorio insular, especialmente en zonas como Monteverde o El Vandalia.
Por eso, cuando hoy se observa un retablo de estilo flamenco en una iglesia canaria o aparecen apellidos de origen nórdico en documentos históricos, se está viendo —como señala Astrid— la herencia de una época en la que Canarias fue el motor del comercio atlántico.
“Vinieron por el azúcar, pero se quedaron por el negocio”, resume la historiadora, recordando que, desde entonces, las Islas Canarias han sido y siguen siendo un territorio codiciado, tanto por su posición estratégica como por su capacidad de conectar culturas, economías y continentes.