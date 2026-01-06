Barracoco: la espectacular versión del barraquito de toda la vida pero sin alcohol que puedes tomar en Tenerife

Se denomina barracoco y es un cruce entre barraquito y zaperoco con grandes toques de coco. Todos los que lo han probado acaban encantados y, además, es sin alcohol.
El barracoco se elabora en el café Breslau, en La Orotava, y aunque no lleva alcohol, estéticamente lo parece. En declaraciones al programa Somos 8, de Televisión Española en Canarias, Óscar, propietario del local, explicó que el barracoco es un producto especial que ha participado ya en algún concurso.
Así es el barracoco
Para elaborarlo, en el café Breslau adornan el borde de una copa con sirope de chocolate, al que se le adhiere coco. Luego se pone en la copa leche condensada de coco, y luego se le añade chocolate, que da aspecto de que tenga licor.
Luego se pone café “de calidad” 100% arábica, origen de Costa Rica, para luego elaborar la crema de leche, uno de los grandes secretos de esta bebida. Finalmente, con sumo cuidado, se le agrega leche de coco. Y, para acabar, un poco de cacao espolvoreado.