Bermúdez dice que no se resiste a quitar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: “No tengo duda de lo que representa”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este viernes que no se resiste a quitar el conocido como monumento a Franco de la capital y ha dicho que no tiene “ninguna duda” de lo que representa.
José Manuel Bermúdez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha exigido, no obstante, la aplicación de la Ley Canaria de Memoria Histórica, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias.
“Yo lo que digo es que se aplique la ley tal y como está escrita”, ha insistido, al tiempo que ha admitido que tiene la impresión de que, por las sentencias judiciales que ha habido, “no se aplicó la ley como la ley exigía que se aplicara”.