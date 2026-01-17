Burgados: el manjar humilde del mar canario

En Canarias, el burgado es un molusco gasterópodo, perteneciente a la familia Trochidae, se caracteriza por una concha cónica en espiral, de tonalidades que van del verde al púrpura, salpicada de manchas oscuras.
Vive principalmente en zonas rocosas de la franja intermareal de Canarias, aunque también está presente en Madeira y Cabo Verde. En el Archipiélago, el burgao ha sido tradicionalmente consumido como alimento y su concha se ha utilizado con fines ornamentales.
En la actualidad, la recolección del burgado está sujeta a regulación, debido a que en el pasado su captura excesiva provocó la drástica reducción de sus poblaciones en algunos puntos del litoral.
El consumo de burgados en Canarias se remonta a época prehispánica, cuando los antiguos pobladores de las Islas ya aprovechaban los recursos del litoral como parte esencial de su alimentación. Los restos hallados en yacimientos arqueológicos, especialmente en concheros costeros, confirman que estos moluscos formaban parte de la dieta habitual junto a lapas y otros mariscos. Su fácil recolección en las zonas de bajamar los convirtió en una fuente accesible de alimento, sin necesidad de herramientas complejas.
Tras la conquista europea, el consumo de burgados se mantuvo en la cocina popular, especialmente en las comunidades costeras, y pasó de generación en generación como un alimento humilde pero muy valorado. Con el paso del tiempo, su presencia se consolidó en fiestas, guachinches y bares tradicionales, hasta convertirse en un símbolo gastronómico del Archipiélago. La creciente demanda provocó episodios de sobreexplotación, lo que llevó a establecer normas para regular su extracción y garantizar la conservación de la especie.
¿Cómo es un burgado?
Un burgado de tamaño medio tiene una longitud que suele oscilar entre 2,3 y 2,5 centímetros, siendo más ancho que alto. Su cuerpo está resguardado por una concha de aspecto cónico, similar a un trompo, con una base aplanada y formada por cinco o seis espiras que se van reduciendo progresivamente. La concha presenta un tono verde violáceo, decorado con manchas oscuras alineadas.
En su interior, el color es blanco nacarado, tornándose más amarillento hacia la base. La abertura es circular y permanece cerrada por un opérculo de tonalidad amarilla o marrón. Es habitual que, una vez vacías, estas conchas sean ocupadas por cangrejos ermitaño. Osilinus atratus es el burgado más abundante de las Islas.
¿Cómo se comen los burgados?
En la gastronomía canaria, los burgados son un producto muy apreciado y se consideran todo un manjar del litoral. Pueden consumirse sancochados o en vinagre, y su elaboración es muy sencilla.
Basta con poner al fuego un caldero con agua abundante, sal, laurel y unas rodajas de limón. Cuando el agua rompe a hervir, se incorporan los burgados y, tras un par de minutos, estarán listos. Un truco para saber si están en su punto es pincharlos: si salen fácilmente de la concha, ya se pueden retirar. Luego se dejan reposar un minuto más en el agua caliente y quedan preparados para disfrutar.