El restaurante de comida típica canaria de camino al Teide con el mejor escaldón de Tenerife

La comida típica canaria es uno de los tesoros de las Islas. Son muchos los restaurantes, bares y guachinches que la ofertan pero, además, existen algunos lugares que se han convertido, por ejemplo, en parada obligatoria.
En Tenerife, el bar restaurante Casa Argelio, ubicado en el camino del Medio, en Los Baldíos, justo enfrente del aeropuerto de Tenerife Norte, es uno de ellos.
Si vas de camino al Teide este lugar ofrece comida típica canaria pero, además, el espectáculo de poder ver despegar y aterrizar los aviones que visitan, de manera asidua, el aeródromo insular.
Comida típica canaria
Antes de 1979, don Argelio trabajaba como contratista y doña Eusebia se ocupaba del hogar. Cada domingo, él se ponía a los fogones para cocinar para sus ocho hijos, una costumbre que acabaría marcando el futuro de la familia. El matrimonio era propietario de un solar en el Camino del Medio, en la subida hacia la carretera de La Esperanza, justo frente a la conocida pista de aviones. Al finalizar el verano de 1979 tomaron una decisión que cambiaría su historia: abrir Casa Argelio, un bar-restaurante que gestionaron hasta su jubilación y cuyo testigo fue pasando, de forma natural, a hijos y nietos.
Hoy el establecimiento está en manos de José Carlos y Fedi, quienes han sabido preservar el carácter familiar y el sabor auténtico que definieron sus padres desde el primer día. El local se ha ganado un lugar destacado entre los amantes de la gastronomía tradicional canaria, especialmente por su escaldón —considerado por muchos como uno de los mejores de la Isla— y por postres como el quesillo.
A su carta se suman platos como potas, puchero, garbanzas, judías, asadura, huevos rotos, carne frita, costillas con papas, croquetas y una amplia variedad de recetas caseras elaboradas a diario, siempre con precios accesibles.