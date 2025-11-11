El restaurante más popular de Santa Cruz de Tenerife: desde 1953 dando comida canaria

Resiste, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife pese a los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos tiempos y lo hace desde hace más de 50 años. Es un restaurante popular, pero también de los más solicitados tanto por los habitantes de la ciudad como por sus numerosos visitantes.
En pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, entre calles que aún conservan el ritmo pausado de la vida isleña, se encuentra El Puntero, un bodegón que es mucho más que un restaurante: es una institución. Sus mesas de madera, su ambiente familiar y el aroma a pescado recién hecho cuentan la historia de una ciudad que no ha querido perder su esencia.
Un restaurante con alma marinera
Desde hace décadas, El Puntero, abierto en 1953, es sinónimo de comida casera y sabor a mar. Su carta, sencilla pero honesta, ha conquistado a locales y visitantes con platos tan reconocibles como el cherne encebollado, la vieja frita o los chopitos, acompañados, como manda la tradición, de papas arrugadas con mojo. Aquí no hay artificios ni fusiones imposibles: solo cocina canaria de verdad, servida en un ambiente que recuerda a las tabernas de toda la vida.
El local, situado en la calle San Clemente, conserva el encanto de los bodegones antiguos. Las paredes están decoradas con recuerdos del mar, fotos en blanco y negro y referencias al Club Deportivo Tenerife, del que muchos de sus comensales son fieles seguidores.
@guachinchesmodernos Bodegón el Puntero . . ⚠️Un mítico de la capital, referente en buena comida y conocido por muchas personas es Bodegón El Puntero🙆🏼♂️🙋🏼♀️ Está abierto desde 1953. Casa de comidas típica de toda la vida. Su local es antiguo pero muy acogedor. En su carta encontrarás mayoría de platos del mar. Éramos 2 y pedimos: 🔹Sopa de pescado 2,90€ 🔹Cherne fresco guisado 9,40€ 🔹Pulpo 9,40€ 🔹Papas arrugadas 1,50€ 🔹Postre: huevos mole y mousse de chocolate 2,80€ cada uno En total pagamos 37,99€ Nos ofrecieron chupitos 💳 Dispone de datáfono 🅿️ No tiene aparcamiento, pero en Weyler hay uno privado 📍 C/San Clemente 13. Santa Cruz ⏰ De martes a sábado de 12:30 a 16:15 y de 20:00 a 22:30 Domingo y lunes cerrado ☎️ 922 28 22 14 Esta es nuestra humilde experiencia de este lugar. ¿Lo conocías? . #bodegonelpuntero #guachinche #guachinches #bochinches #elpuntero #tenerife #islascanarias #dondecomertenerife #santacruzdetenerife ♬ sonido original – Jonay&Joana
El secreto de su éxito: autenticidad
Lo que distingue a El Puntero no es solo su comida, sino la sensación de estar en casa. Sus propietarios han sabido mantener un trato cercano, el mismo que hace que quien lo visite una vez, repita. Pocos lugares en la capital pueden presumir de tener clientela fija desde hace generaciones.
Además, en tiempos en que proliferan los locales modernos y los menús internacionales, este bodegón se mantiene fiel a su identidad. Esa autenticidad, unida a precios asequibles y porciones generosas, lo ha convertido en uno de los restaurantes más recomendados de Santa Cruz.
Un clásico que se resiste al paso del tiempo
Muchos tinerfeños coinciden en que ir a El Puntero es como hacer un viaje al pasado, cuando comer fuera era un acto sencillo y lleno de sabor. El murmullo de las conversaciones, el olor a pescado fresco y el vino de la casa completan la experiencia. No en vano, varios críticos gastronómicos lo han definido como un “refugio del sabor canario”.