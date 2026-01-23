Cambios en el tranvía de Tenerife durante 3 días: líneas suspendidas, paradas inoperativas y todo lo que debes tener en cuenta

La red del tranvía de Tenerife modificará su operativa entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero debido a labores de mantenimiento en la plataforma tranviaria, según ha informado Metrotenerife.
Durante ese periodo, la Línea 1 solo circulará entre las paradas de Intercambiador y Chimisay, mientras que la Línea 2 quedará suspendida.
Tampoco estará operativo el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1.
Para cubrir el tramo afectado, se habilitará un servicio alternativo de guaguas entre Chimisay y La Trinidad, que realizará paradas en las proximidades de las estaciones donde se desarrollan los trabajos en las vías.
Por qué se limitará el servicio del tranvía de Tenerife
Las actuaciones consisten en la adecuación de distintas zonas de la plataforma tranviaria con el objetivo de preparar el posterior cambio y reposición de los carriles ferroviarios en varios tramos de la red, concretamente en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta.
Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo de Metrotenerife y se vienen ejecutando desde el pasado mes de diciembre.
Los trabajos requieren una actuación técnica continuada sobre el carril, lo que impide la circulación habitual de los tranvías.
La intervención se desarrollará desde las 07:00 horas del sábado 31 de enero hasta las 24:00 horas del lunes 2 de febrero.
Metrotenerife ha programado estas tareas coincidiendo con el puente festivo, con el fin de aprovechar el descenso de la actividad en el área metropolitana y reducir el impacto en los desplazamientos habituales de los usuarios.
Las personas usuarias pueden consultar información actualizada sobre el servicio en la web de Metrotenerife (www.metrotenerife.com), en el teléfono 922 099 119 y a través de sus perfiles en Facebook, X (@tranviatenerife) e Instagram.
La previsión es que los trabajos concluyan durante la noche del lunes 2 de febrero, de modo que el martes 3 de febrero la red tranviaria vuelva a estar totalmente operativa, con normalidad en todas las líneas y horarios.