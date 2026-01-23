Una canaria-venezolana sigue presa en el Helicoide desde mayo del año pasado

Una ciudadana con la doble nacionalidad española y venezolana sigue presa en el temible centro de detención caraqueño llamado El Helicoide desde mayo del año pasado, sin que por ahora las liberaciones de presos políticos que la dictadura venezolana lleva a cabo desde la reciente intervención de EE.UU. en dicho país hermano se haya traducido en su liberación.
Se trata de Catalina del Carmen -Cathy para los más afines- Ramos de Aponte, una bióloga marina descendiente de tinerfeños que tuvieron que emigrar, como tantos canarios, en busca del porvenir que se les negaba en el Archipiélago tras el golpe de Estado acaecido en 1936 y la consiguiente Guerra Civil.
Además, Ramos es una activista política militante en Vente Venezuela, partido cuyo máximo referente es la reciente premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y del que la paisana llegó a ser coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas.
Es precisamente su inquietud política la que devino en su arresto, acaecido durante la oleada de represión que tuvo lugar tras el pucherazo electoral llevado a cabo por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos tras el acto de fuerza llevado a cabo por tropas de dicho país en la capital venezolana a tal fin. Al día siguiente de las elecciones de mayo de 2025 detuvieron a Ramos, que sigue presa e incomunicada desde entonces, sin que conste proceso judicial alguno que avale su privación de libertad.
Ha sido la propia familia de Cathy quien, desde la lagunera Punta del Hidalgo, ha reclamado nuevamente que sea liberada de una ves. En concreto, su hermana Marisol publicó esta semana en Instagram el siguiente mensaje: “A día de hoy, Catalina Ramos, mi hermana, permacene privada de libertad, injustamente. Cathy, quien es madre de tres jóvenes que la esperan, es bióloga, ha representado a los egresados de su alma mater, la Universidad Simón Bolivar, ha sido formadora de jóvenes, ha trabajado al lado de productores del agro venezolano, ha escuchado y atendido reclamos y carencias de tantos ciudadanos en muchas áreas del país. Cathy, mujer que cree en la familia, su madre de 91 años también la espera, amiga, hermana, comadre, prima… hoy continúa lejos de la libertad que merece y le corresponde por justicia. Catalina Ramos es inocente. Recientemente, las autoridades españolas, en dos ocasiones, intercedieron en la liberación de varios ciudadanos españoles, nacionales y de doble nacionalidad, quienes permanecían también en injusta privación de libertad, sin embargo, no fue el caso de Catalina Ramos, a quien dejan injustamente en privación de libertad. Algo que no se entiende. Es hora de su liberación y la de todos los presos políticos”.
A este respecto, fuentes del Gobierno de Canarias han confirmado que trabajan coordinadamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr la pronta liberación de Cathy Ramos, al igual que se logró en su día con respecto al periodista y marinero canario Miguel Moreno Dapena, arrestado un mes después cuando navegaba en un barco cercano a las costas venezolanas, y que felizmente ya ha podido reencontrarse con los suyos en Venezuela.
Aunque al cierre de esta edición sigue sin llegar la buena nueva sobre Ramos, es importante recordar esta situación ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez ha vuelto a abrir las puertas del Helicoide.