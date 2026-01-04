Canarias mantiene activa la alerta en todas las Islas

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta por fenómenos costeros en las islas.
Se espera mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros y el Gobierno recomienda evitar deportes acuáticos y asegurar las embarcaciones.
La alerta por fenómenos costeros es la única que se mantiene activa tras finalizar esta mañana la de fuertes vientos.
Al respecto el Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez han finalizado las condiciones de inestabilidad meteorológica que ha afectado a las islas en los últimos días, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).