Canarias activa la alerta amarilla ante el complejo panorama en el día de hoy

Los intensos vientos, el principal peligro
Canarias está este domingo en alerta amarilla (peligro bajo) por intensos vientos, de más de 100 kilómetros por hora, puntualmente, además de temporal marítimo, junto con Aragón y Cataluña, asimismo en dicho nivel de riesgo, por aludes, y en el caso de la comunidad catalana, además por precipitaciones fuertes y oleaje en el nordeste.

Las Islas estás en alerta amarilla por vientos de entre 70-80 kilómetros por hora en todo el archipiélago. Se podrán superar puntualmente según las zonas intensidades de 90 y 100 kilómetros por hora, como en puntos altos del norte de Tenerife.

Además están en aviso amarillo las islas Canarias por temporal marítimo, por vientos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Situación de Canarias y resto del Estado

En la península, en Aragón y Cataluña hay alerta amarilla por aludes en el Pirineo oscense y de Lleida, con nivel 4 por encima de 1.800 metros.

Cataluña además está en alerta amarilla por lluvias y temporal marítimo.

Se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de más de 20 litros por metro cuadrado en el prelitoral de Girona y en el Ampurdán, con chubascos que podrán ir acompañados de tormenta.

Las acumulaciones serán de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el Ampurdán (Girona) el temporal marítimo ha activado aviso amarillo asimismo, ante la previsión de olas de 3 metros.

