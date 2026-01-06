Con menos lluvia pero más viento: la previsión de la Aemet en Canarias para el Día de Reyes

La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales.
Las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil en el resto de vertientes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.
Habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte de Gran Canaria, donde se esperan lluvias ocasionales.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en general durante la jornada.
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por un descenso de las máximas en cumbres, pudiendo darse heladas débiles en cotas superiores a 1.900 metros. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y en zonas altas de las cuencas de Tejeda y de Tirajana.