Más 35.000 aspirantes, 1.400 en Canarias, participaron en las pruebas de acceso a la Formación Especializada

Hasta 35.503 aspirantes participaron ayer en toda España en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), 1.403 de ellos en Canarias, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación, de ellas 465 plazas ofertadas por el Servicio Canario de la Salud.
De los 1.403 solicitantes en Canarias, 712 estaban citados en la Facultad de Economía del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, mientras que 691 acudieron al edificio de Ingeniería, en Tafira.
A los aspirantes se les notaban inquietud y nervios a flor de piel por jugarse en cuatro horas y media el trabajo de los últimos meses, donde han estudiado sin apenas descanso, tanto por su cuenta como con el apoyo de una academia o un tutor personalizado, con un desembolso de hasta 4.000 euros.
Señalan que creen que llegan preparados, pero con la inquietud de que es un temario extenso, abierto y muy complejo. Deberán contestar 200 preguntas, de las cuales 30 son de imagen, además de 10 más de reserva. Y pese a que hay algunas plazas más con respecto a los años anteriores, los aspirantes afirman que no son suficientes. Muchos tienen sus preferencias sobre la especialidad a elegir si logran finalmente una plaza, mientras otros afirman que “será bienvenida cualquier plaza, de lo que sea”.
465 plazas
El Servicio Canario de la Salud (SCS) oferta un total de 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina (casi el 80%, 336), Enfermería (100), Farmacia (14) y del ámbito de la Psicología (10), la Biología (2) y la Física (3). Es la cifra más alta de plazas hasta ahora ofertada en Canarias, con un incremento de cinco plazas más con respecto a la convocatoria pasada, 29 plazas con respecto al año 2023-2024 y de 141 plazas respecto a la oferta de 2018 para la formación de especialistas en las instituciones sanitarias de las islas.
Como novedad, en esta convocatoria se incluye formación en Medicina de urgencias y emergencias (tres plazas) e Inmunología (una plaza en el Doctor Negrín).
En el ámbito de la Atención Primaria, en Canarias se cubre el cupo máximo de plazas acreditadas con 122 plazas a ofertar, de las que 92 son de Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que en la convocatoria anterior, y 30 de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Para el resto de especialidades, destacan las plazas en Salud Mental, con un total de 41 plazas, de las que 12 son de Psiquiatría, 10 de Psicología clínica y 17 de Enfermería especialista en Salud Mental. La oferta global incluye dos plazas de formación especializada de Psiquiatría infantil y de la adolescencia.
También cabe resaltar la especialidad de Pediatría con 21 plazas, Anestesiología con 16, Radiodiagnóstico con 12, Medicina interna con 12 y Medicina intensiva con 11, así como 27 para Enfermería obstétrico-ginecológica.
Hay que destacar la labor de los tutores de las 22 Unidades Docentes de Canarias, como de los residentes que actualmente están formándose en el Archipiélago.