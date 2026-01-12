Así es la Canarias de Reino Unido: “No olvides visitar nuestro barrio si vas”

Un vídeo publicado en TikTok por la creadora de contenido Lauemece ha despertado la curiosidad de miles de usuarios al plantear una pregunta directa: “¿Sabías que las Islas Canarias están fuertemente vinculadas a Londres?”.
A partir de ahí, la autora repasa el origen de Canary Wharf, uno de los distritos financieros más importantes de la capital británica, y su conexión histórica con el Archipiélago.
En el vídeo, Lauemece explica que Canary Wharf está situado en la zona conocida como Isle of Dogs y que, antes de convertirse en un centro financiero, era un área portuaria.
“No era un distrito financiero: lo que había eran muelles”, afirma. Según su relato, ese enclave recibió su nombre por el comercio marítimo entre Canarias y el Reino Unido, con Londres como puerto principal.
Ruta comercial entre Canarias y Reino Unido
“Los barcos transportaban principalmente frutas: tomates, plátanos y también tabaco”, señala en el vídeo. Para la creadora, la importancia de esa ruta comercial fue tal que el muelle terminó adoptando el nombre de las Islas Canarias: Canary Wharf, que literalmente significa muelle canario.
Como cierre, añade un guiño personal: “Mi padre es de Garachico. Si vas a Londres, no olvides visitar nuestro barrio”.
Qué es hoy Canary Wharf
Canary Wharf es en la actualidad un gran complejo de negocios situado en el este de Londres, dentro del distrito de Tower Hamlets, en la península de Isle of Dogs.
Allí se concentran sedes de grandes bancos y multinacionales, y se levantan algunos de los edificios más altos del Reino Unido.
Sin embargo, su pasado es muy distinto. La zona formó parte de los Docklands londinenses, uno de los sistemas portuarios más activos del mundo entre los siglos XIX y XX.
Durante décadas, miles de trabajadores operaron en estos muelles, que canalizaban mercancías procedentes de distintas partes del mundo.
El origen del nombre y el vínculo con Canarias
El nombre Canary Wharf tiene un origen histórico ligado al comercio con el Archipiélago. En el siglo XVI y, posteriormente, durante la expansión del comercio marítimo británico, las Islas Canarias se convirtieron en un enclave estratégico para las rutas atlánticas.
Durante buena parte del siglo XX, uno de los muelles de esta zona de Londres estuvo especializado en la recepción de productos procedentes de Canarias, especialmente frutas como tomates y plátanos, además de tabaco. La actividad fue tan relevante que el muelle acabó siendo conocido como el “Canary Wharf”, denominación que se mantuvo con el paso del tiempo.
Este dato histórico respalda la explicación divulgativa de Lauemece en su vídeo: el nombre del actual distrito financiero no hace referencia a las aves ni es casual, sino que conserva la huella de una relación comercial real entre Canarias y el Reino Unido.
De puerto a distrito financiero
Entre los siglos XIX y buena parte del XX, la zona fue uno de los puertos más concurridos del mundo, llegando a emplear a decenas de miles de personas. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y con la modernización del transporte marítimo, los muelles comenzaron a perder actividad frente a otros puertos británicos situados fuera de Londres.
A finales del siglo pasado, el área fue objeto de un ambicioso proceso de transformación urbana que la convirtió en el actual centro de negocios. A pesar de ese cambio radical de función, el nombre original se conservó, manteniendo viva la referencia a las Islas Canarias.
