Las diez candidatas a Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife esperan su gran momento

La Gala de la Reina Infantil es, sin duda, una de las citas más coquetas y emotivas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En esta edición, diez candidatas con edades comprendidas entre los cinco y los doce años desfilarán sobre el escenario de Los Ritmos Latinos, llevando esos espléndidos y minuciosamente elaborados trajes que las transportarán -y con ellas al público- a universos de fantasía y color.
Auténticas obras de arte en miniatura que, aunque no podrán superar los tres metros de alto y ancho ni los cuatro de fondo, sí serán capaces de sostener toneladas de ilusión, creatividad y sueños. Durante la gala de inauguración celebrada el pasado viernes, el público pudo comenzar a conocer a las protagonistas de esta esperada cita. Sofía, Lucía, Alysson, Claudia, Ana, Daniela, Yaxira, Leire, Ciara y Micaela demostraron desde el primer momento desparpajo, simpatía y un profundo sentimiento carnavalero, conquistando al público con su naturalidad y entusiasmo. Será el próximo 2 de febrero cuando estas pequeñas hagan realidad su gran ilusión sobre el escenario del Recinto Ferial. Una fecha señalada también para Paula Álvarez, una de las incorporaciones al equipo artístico en la dirección de galas de esta edición, aunque sobradamente conocida por su trabajo en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz. Álvarez asumirá igualmente la dirección de la Gala de la Reina de los mayores, otra de las citas más entrañables del calendario carnavalero, consolidando así la apuesta por el talento local de Fiestas en este 2026. La Galita es uno de los actos más esperados por los carnavaleros y carnavaleras, que cada año llenan por completo el aforo del Recinto Ferial. Las entradas, puestas a la venta hoy miércoles 22 de enero a través de la web www.entradascarnavaltenerife.com, podrían haberse agotado ya si esta información se consulta más allá de las primeras horas de la mañana.
Cada candidata acude arropada por un nutrido grupo de familiares, amigos y personas cercanas, que animan desde las gradas con globos y pancartas, y que, en muchos casos, no pueden contener la emoción al ver cómo las pequeñas -reinas todas, aunque suene a tópico- se engrandecen dentro de sus trajes de ensueño. En la edición de 2025, la corona recayó en Camila Dorta Díaz, quien se alzó con el título gracias a la fantasía “Tritsch ¿tocamos? o Trastsch ¿croamos?”, diseñada por Santi Castro, que aspira a volver a conquistar el cetro. En el plantel de diseñadores, que disminuye como el número de candidatas- habitualmente entre once y trece- destacan incorporaciones como la de David Hernández, que vuelve después de diez años de ausencia; o la de David Afonso, otro habitual de la modalidad que regresa después de haber coronado a la Reina de los Mayores en 2025.
La Gala de la Reina Infantil, una cita que muchas familias esperan con ilusión y con el deseo de ver brillar a sus pequeñas, es la mejor muestra de que la Fiesta más importante de Canarias se construye desde la infancia y de que, sin duda, las diez candidatas tienen marcado el lunes 2 de febrero en su calendario con colores vivos y destellos de purpurina.