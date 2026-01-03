Cáritas alerta: uno de cada diez canarios pasa la Navidad en situación de pobreza severa

El 31% de los residentes en las Islas vive la Navidad en riesgo exclusión social, y uno de cada diez canarios lo pasará en situación de pobreza severa. En una época del año dominada por el consumismo, lo que para algunos representa un momento de fiesta y celebración, para muchos otros supone la frustración de no poder siquiera acceder a recursos básicos.
“Lo que se intensifica es la impotencia de no poder ver un horizonte más allá”, explica Caya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. En un territorio donde la pobreza se ha convertido en un problema estructural, una parte de la sociedad cuenta las calorías de los excesos festivos, mientras que otros, cada vez más numerosos, hacen cuentas para llegar a fin de mes. “Si no tienes recursos para mantener una dieta equilibrada, mucho menos te puedes permitir una cena especial, más allá de lo que comes todos los días”.
Una situación especialmente preocupante en el Archipiélago es la precariedad de quienes, incluso trabajando, no llegan a cubrir sus necesidades. Con una cesta de la compra que se ha encarecido un 35% en solo cuatro años y con la nómina más baja del país, la vulnerabilidad es cada vez mayor. En estas fechas, la desigualdad también se percibe en el ámbito laboral: “Hay diferencias dentro del propio trabajo con gente que no puede permitirse pagar la comida de empresa”.
La impotencia de no poder afrontar los gastos afecta a unos más que a otros. Las familias que antes podían cubrir todas sus necesidades se sienten especialmente afectadas”, apunta Suárez. Mientras que “las familias que viven durante varios años en esta situación aprenden a minimizar ese nivel de frustración, poniendo en valor otras formas de vivir estas fechas”.
Construir un relato diferente de la Navidad es una de las líneas de acción de Cáritas.
“Intentamos que se fijen en los pequeños gestos y en las vivencias compartidas”. Un acompañamiento que se complementa con apoyo psicológico. “En estas semanas lo importante es que mantengan la esperanza y el horizonte de que pueden salir de la situación en la que se encuentran”.
Sin embargo, Caya Suárez no deja de alertar sobre una pobreza “estructural y cronificada”, resultado de políticas inadecuadas de acceso a vivienda, salud y educación. “Si pudiera pedir un deseo a los Reyes Magos sería que las políticas públicas fueran conscientes de la necesidad de una mirada no cortoplacista, sino orientada a medio y largo plazo”.
Entre estas medidas, Cáritas reclama con especial firmeza una política de vivienda estable que priorice el derecho a una casa digna, ya que “la falta de una vivienda accesible desestabiliza a las familias e impide desarrollar proyectos de vida dignos”. Además, pide una financiación de los proyectos sociales acorde al coste de la vida y convocatorias de subvenciones en tiempo y forma de modo que las resoluciones se conozcan antes de iniciar el ejercicio. “Muchas entidades inician las intervenciones sin saber si recibirán financiación hasta meses después, lo que obliga a recortar o priorizar servicios”, denuncian.