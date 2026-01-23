El Carnaval de calle de Santa Cruz de Tenerife, más seguro que nunca: 1.160 policías, drones y cámaras

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, junto al subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, Javier Plata, presidieron esta mañana la Junta Local de Seguridad en la que se ha detallado el dispositivo de emergencias, transporte público, seguridad, movilidad y servicios públicos que se hace necesario para la celebración del multitudinario Carnaval santacrucero. Bermúdez quiso remarcar que “el amplio dispositivo de seguridad que se despliega en el Carnaval no sustituye a la imprescindible buena conducta y tolerancia que distingue a nuestra fiesta más internacional”.
El alcalde destacó que en esta edición se presentan novedades técnicas vinculadas a la propia coordinación de las fuerzas, cuerpos de seguridad y a un mayor número de dispositivos de viodeovigilancia que, coordinados con el Puesto de Mando Avanzado (PMA), “tienen la finalidad de tratar de estar presentes y que se note en el Cuadrilátero del Carnaval, con el objetivo de que la presencia de los agentes de todos los cuerpos de Seguridad del Estado, Policía canaria y Policía Local sea disuasoria ante cualquier tipo de conducta incívica”.
“Por otra parte -incidió el alcalde- se mantiene el operativo de los equipos de drones de la Policía Local y la Policía Nacional en materia preventiva, sumando la videovigilancia con las cámaras de seguridad instaladas en las calles, sobre todo en las más segundarias” y pone de relieve que “además, en la Junta Local de Seguridad hemos sido informados todos los detalles que tienen que ver con el transporte público, la limpieza, servicios públicos, servicios sanitarios y por supuesto con la seguridad de nuestro Carnaval”.
“Han participado -detalló el regidor capitalino- diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Portuaria, Policía Canaria, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y los diferentes representantes de las diferentes instituciones para analizar el operativo de seguridad extraordinario que ponemos en nuestro Carnaval” y aseveró que “de manera genérica va a haber un total de 1.550 efectivos de todos los servicios implicados, de los que 1.160 se corresponden con agentes de los distintos cuerpos de seguridad; un despliegue de efectivos que implica el desplazamiento de equipos que vienen desde Gran Canaria o la Península”.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Javier Plata, puso de manifiesto que “el Carnaval es un evento de enorme envergadura y supone una dirección extraordinaria de lo que sucede cada día en los recintos y en las calles de la ciudad, donde el número de agentes en este caso de Policía Nacional, suponen unos 620 efectivos y por parte de Guardia Civil unos 250 efectivos” y detalló que “se trata de cantidades aproximadas, a las que se suman medios de Península también, concretamente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, para fortalecer y reforzar todos los eventos de mayor envergadura”.
“Vamos a tener también presencia -continuó Plata- en el Hospital del Carnaval, así como en el PMA y en la misma zona de siempre, que va a estar cubierto por Cruz Roja, donde también habrá casetas de Policía Nacional y Policía Local distribuidas a lo largo del Cuadrilátero del Carnaval” y puso en valor “la mucha experiencia acumulada en muchos años y eso nos ha permitido ir mejorando y reforzando con la incorporación de nuevas unidades” y destacó que ”este año, en la Feria, que se lleva a cabo en el recinto portuario contará con un dispositivo conjunto sectorizado por parte de Policía Nacional y Guardia Civil”.
Tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno, junto con los mandos policiales, analizaron la coordinación y reparto de funciones que se establecerá para cubrir cualquier eventualidad en la zona de la feria, lo que implicará hasta la instalación de un puesto fijo en una caseta de la Policía Local santacrucera en los aledaños de la sede del Cabildo Insular de Tenerife y la integración de enlaces de la Guardia Civil en el PMA del Hospital del Carnaval.
El subdelegado del Gobierno hizo un llamamiento a la ciudadanía en el mismo sentido del alcalde, “ya que la seguridad en un evento multitudinario como el Carnaval es cosa de todos”. Javier Plata insistió que el dispositivo analizado hoy “está perfectamente estructurado e integrado, pero también es abierto y flexible para derivar recursos o atender cualquier circunstancia no prevista gracias a la disposición de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
Recomendación de uso del transporte público
En la sesión de la Junta Local de Seguridad también se analizaron todos los detalles de la enorme oferta de plazas y transporte público que ponen en funcionamiento tanto TITSA como Metropolitano de Tenerife, acción complementada por el sector del taxi santacrucero. Sirva como dato que el tranvía dispondrá de todas sus unidades y capacidad para el Carnaval, ya sea en las unidades múltiples, como en la frecuencia horaria. Debe tenerse en cuenta que en los días de carnaval de calle y bailes nocturnos, el tranvía operará hasta la plaza de la Paz, mientras que en el carnaval de Día la última parada será en el Teatro Guimerá.
Respecto a TITSA, se han cuantificado en que se harán 617 servicios extras de transporte, además con una concepción insular de su utilización con puntos especiales de partida en San Isidro, Puerto de la Cruz, La Orotava o Los Cristianos. Tal y como se apuntó durante la reunión se prevé superar el transporte de 417.000 personas durante la principal semana de las fiestas. Con respecto a las paradas de taxis se habilita una con amplio espacio para las unidades en la parte baja de la avenida de Tres de Mayo.
Tanto en el Intercambiador de Transportes, como en la plaza de la plaza de La Paz, en coordinación con la Policía Nacional se establecerán medidas especiales para garantizar la seguridad y la tranquilidad para todos los usuarios de la guagua y el tranvía. También habrá seguimiento de los itinerarios del tranvía por parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.
Novedades en vigilancia aérea
Los equipos de drones de la Policía Local capitalina y de la Policía Nacional serán similares a los de la anterior edición de la Fiesta, utilizarán los vuelos de sus unidades teniendo como base de operaciones un inmueble ubicado en el centro del Cuadrilátero carnavalero. Esta circunstancia supondrá una mayor eficiencia en la vigilancia sobre las importantes concentraciones de público, labores preventivas e incluso será posible recabar datos e información para los servicios policiales que recorren a pie todas las calles.
También será esencial el trabajo de este equipo en la Cabalgata Anunciadora, Coso carnavalero el desfile del Entierro de la Sardina o los carnavales diurnos. Estos equipos ofrecerán apoyo en materia de tráfico, en los recorridos de los recursos sanitarios siempre conectados con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en el Hospital del Carnaval. Como en ediciones anteriores, el consistorio capitalino ha diseñado una estructura de puestos de atención en materia de seguridad y emergencias distribuidos por la geografía del Cuadrilátero del Carnaval.
En dichas casetas habrá presencia de la Policía Local, Policía Nacional, Consorcio de Bomberos de Tenerife y del puesto de atención gestionado por la agrupación de voluntariado de Protección Civil.
Punto Violeta y Arco Iris junto a la plaza de España
Precisamente, la concejalía de Igualdad y Diversidad Afectiva Sexual, al frente de la que se encuentra la también concejala de Seguridad, Gladis León, redobla su esfuerzo durante el Carnaval ampliando a dos los Puntos Violetas y Arco Iris instalados durante los días de fiesta en las calles. Uno de ellos se ubicará junto al edificio de Correos y Telégrafos de la capital tinerfeña y el otro en el interior del Hospital del Carnaval, en ambos casos el personal de estos recursos se ocupará de labores de prevención, asesoramiento y atención de posibles agresiones.
Esta decisión se fundamenta “en ofrecer un recurso, mucho más cercano a la ciudadanía y los lugares centrales de la fiesta en la calle en el caso de encontrarse ante una cuestión de este tipo”, explicó el alcalde José Manuel Bermúdez. Además, en esa zona coincidirá dicho recurso con un puesto de la Policía Nacional y el puesto avanzado de atención que instala la agrupación de voluntariado de Protección Civil.
Protección Civil
Por su parte, Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz inicia desde hoy en el Recinto Ferial con la fase de concursos, en la que el dispositivo contratado de Cruz Roja se establece con un puesto médico dentro del Recinto en uno de los laterales en los que hay recursos sanitarios para atender “in situ” y también en el exterior, donde está la ambulancia y donde se establecen dispositivos de bomberos por ambos lados del Recinto Ferial.
En parte exterior del Recinto Ferial, por la calle José Emilio García Gómez, también hay una pequeña caseta donde están los voluntarios que prestan también servicios todas las noches, que, dependiendo de la intensidad de las celebraciones o de la importancia del concurso, hay más o menos voluntarios, incluso venidos de otros municipios, que han solicitado estar presentes, una cifra que alcanza entre los 15 y 20 voluntarios.
Por otra parte, en la plaza General Gutiérrez Mellado, dentro de donde está el PMA, estará el Hospital de la Cruz Roja, las carpas de descanso de adultos y menores, todos los contenedores policiales, de bomberos, Protección Civil, el Punto Violeta y todas las noches puede haber unas 200 personas dedicadas en “in situ”, además de las que están por el Cuadrilátero del Carnaval.
Despliegue de efectivos en la zona portuaria
También vuelve el despliegue en la zona portuaria de la feria de atracciones del Carnaval, junto a la dársena de Los Llanos. Precisamente, la Guardia Civil también contará con su equipo de drones; además de un centenar de integrantes al día sumando al Servicio Fiscal; Unidad Canina; el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y, desde el entorno marino la presencia de una patrullera del Servicio Marítimo.
También la Agrupación de Tráfico de este cuerpo realizará controles preventivos sobre el consumo de alcohol y drogas entre los conductores en los principales accesos a la ciudad, tanto en la autopista del Norte (TF-5) como en la autopista del Sur (TF-1)
Respecto a la Policía Portuaria se ocupará del tráfico interior del Puerto y el desarrollo de la Feria de Atracciones, destinando personal específico a estas labores con presencia continua en la zona. También velarán por el correcto uso de las pasarelas de acceso peatonal a todas las personas que accedan a la citada feria.
Coordinación entre Policía Local y Policía Nacional
Estas dos fuerzas policiales son las que más efectivos aportan a la seguridad del Carnaval santacrucero, en el caso del cuerpo local casi 350 agentes podrán prestar servicio durante las fiestas, con especial presencia en los puntos de seguridad y casetas que se instalan dentro del Cuadrilátero carnavalero.
Las múltiples funciones a desarrollar se ocupan desde la gestión y ordenamiento del tráfico durante todo el Carnaval, pero en especial en momentos cruciales como la Cabalgata Anunciadora, el Coso Apoteosis o el Entierro de la Sardina. Además, de realizar tareas de seguridad, también se integran en el dispositivo los agentes especializados y adscritos a la Fiscalía del Menor; del Grupo de Atención a la Mujer (GRAMU) o la Unidad Canina.
Por otra parte, será muy importante su aportación y trabajo conjunto con la Policía Nacional en el desarrollo de todos los concursos y galas a celebrar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. También estarán presentes en las zonas de trabajo asignadas y repartidas junto a la Policía Local. Tanto la Unidad de Intervención Policial (UIP) como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) estarán muy presentes tanto en la calle como en los nudos de transporte público del Intercambiador y para del tranvía de la plaza de La Paz.
Junto a la ya mencionada unidad de drones aportarán la presencia del helicóptero de la Policía Nacional durante las celebraciones diurnas del Carnaval; también habrá una vigilancia especial en las líneas de transporte marítimo entre Tenerife y Gran Canaria. Además, los mandos policiales presentes añadieron la incorporación de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) como apoyo a la labor de los puntos violeta.
Dispositivo de atención a las emergencias y personal sanitario
El Consorcio de Bomberos de Tenerife mantendrá su compromiso con la seguridad del Carnaval, tanto en los actos que se celebrarán en el Recinto Ferial como en las calles. Junto a las dotaciones preventivas para el correcto desarrollo de las galas y concursos, hasta 150 bomberos prestarán servicio en puntos estratégicos de la geografía carnavalera. Los responsables del consorcio adelantaron que se contará con personal de los diversos parques de bomberos de la isla para poder cubrir todos los eventos.
Respecto al voluntariado de Protección Civil, junto al personal de la agrupación capitalina se garantiza la presencia diaria de 35 efectivos; además, como en años anteriores también se han formulado peticiones de colaboración a este tipo de colectivos especializados de los municipios de Güímar, Tegueste, Candelaria, El Rosario, La Laguna, La Orotava y Santiago del Teide, aunque se podrían incorporar más voluntarios de otras organizaciones.
Respecto a la atención sanitaria de las incidencias del Carnaval, será el personal de Cruz Roja Española quien se encargue de la gestión de esta cuestión. Según los datos aportados, habrá una media de 120 personas, durante los días importantes de la fiesta, que trabajarán en este tipo de atenciones. Desglosando el dispositivo, además del personal médico, de enfermería y resto de auxiliares se dispondrá de hasta 13 recursos sanitarios de transporte, uno de ellos una ambulancia de soporte vital avanzado.
En el Hospital del Carnaval también volverá a colaborar el equipo especializado en la atención de menores de edad, psicólogos, trabajadores sociales que se coordinarán para este trabajo esencial dirigido a proteger a este sector de la población.
El Puesto de Mando Avanzado (PMA)
El centro coordinador de todas las incidencias del Carnaval santacrucero se constituye dentro del denominado Hospital del Carnaval, y en ese punto, es el Puesto de Mando Avanzado (PMA) donde se integrarán enlaces y todos los servicios de seguridad y emergencias que colaborarán durante el desarrollo de las fiestas. En esta edición con la incorporación de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria, Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Guardia Civil, junto a la ya experimentada conexión permanente con el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (1-1-2 Canarias) hará que exista una coordinación total de los recursos de seguridad del Carnaval santacrucero.
Además, para los diferentes eventos y los actos en las calles, el Ayuntamiento santacrucero ha cuantificado la prestación de unas 5.000 horas de servicio que realizará personal de seguridad privada.
Desde las áreas de Servicios Públicos, Movilidad, y Urbanismo, así como desde la Concejalía de Fiestas, sus responsables, Carlos Tarife, Evelyn Alonso, Zaida González y Javier Caraballero respectivamente, detallaron a su vez las aportaciones que se harán desde sus áreas para contribuir a la celebración del Carnaval 2026.