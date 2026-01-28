El Carnaval en la calle, radical contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refuerza un año más la prevención y la atención frente a las agresiones sexuales y la violencia machista con motivo del Carnaval, mediante la formación específica que recibe la Policía Local para la actualización del protocolo de Atención a las Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (Amvas) de actuación municipal.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “la seguridad y la protección de las personas, especialmente de las mujeres, es una prioridad absoluta, y lo es aún más en un evento tan multitudinario como el Carnaval”. En este sentido, subrayó que “la formación continua de nuestros agentes es fundamental para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante cualquier situación de violencia, y para que la fiesta se desarrolle en un entorno de respeto, convivencia y disfrute para todos y todas”.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, explica que el objetivo “es actualizar y reforzar el Amvas, dotando a la Policía Local de herramientas específicas para intervenir con sensibilidad, profesionalidad y coordinación ante posibles agresiones sexuales o situaciones de violencia machista”. Añadió que “no se trata únicamente de actuar cuando se produce un incidente, sino de trabajar desde la prevención, la detección temprana y la correcta atención a las víctimas, garantizando su protección y sus derechos”.
El protocolo tiene como fin erradicar la violencia sexual y define las funciones y actuaciones que deben desempeñar los organismos implicados.