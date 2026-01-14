10 cosas que quizás no sabías sobre el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Tiene 26 años, nació en La Palma y ha conseguido colarse en el imaginario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 con un cartel que hay que mirar despacio para no perder detalle. Héctor Expósito Rodríguez tuvo una obsesión desde pequeño: pensar distinto.
La manera de influir en los demás con el sentido más rápido, la vista, completó la ecuación que le llevó a estudiar Gráfica Publicitaria y Diseño Gráfico en la Escuela de Arte Fernando Estévez.
En su obra, que lleva por título ‘Es más bello vivir bailando’, hay mucha más intuición y pericia que manuales rígidos. Tras la enésima entrevista, todavía queda lugar para algún secreto, así que aquí van algunos datos que probablemente no sabías sobre el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
- 1- Su influencia principal es el gaditano Juan Galarza, autor de hasta nueve carteles del Carnaval entre los años 1961 y 2008. Se trata de uno de los dos únicos diseñadores que firmaron estas obras tanto de las Fiestas de Invierno como de Carnaval.
- 2 – Nareme Melián, autor del cartel de 2018 y de los escenarios de las ediciones de 2024 y 2025, fue otra de sus inspiraciones. De hecho, en uno de los bocetos que descartó, Expósito llegó a realizar una versión con elementos a modo de marco y el texto en el centro, como el cartel de Melián.
- 3 – El colorido y el estilo de la obra vienen dados por la afición del autor a las películas de Disney, de las que curiosamente admira más la época de la animación tradicional. El cine del Estudio Ghibli japonés también le inspira, sobre todo en las obras más enmarcadas en mundos oníricos y de fantasía, como Ponyo en el acantilado o El viaje de Chihiro.
- 4- Aunque se declara “no muy jugón”, el mundo de los videojuegos supone siempre una referencia para los artistas gráficos. En el caso de Héctor Expósito, los ojos “se le van” hacia la factoría Nintendo, sobre todo a los juegos relacionados con Super Mario.
- 5- Durante el proceso creativo, perdió la cuenta del número de bocetos que descartó, aunque siempre tuvo en mente los elementos principales.
- 6- Celia Cruz fue la protagonista del cartel desde el primer boceto. Aun con miedo a “repetirse”, la idea estaba clara: con los Ritmos Latinos como telón de fondo, el hermanamiento de la Reina de la Salsa con el Carnaval de Santa Cruz era prioridad. El orgullo por aquel récord Guiness de 1987 en la plaza de España sigue intacto.
- 7- Una de las primeras versiones fue un corazón anatómico al que quiso “hacer bailar” para representar los ritmos, pero la idea no terminó de encajar con lo que quería que el público sintiera al verlo.
- 8- El Carnaval no es la única fiesta tinerfeña que está representada en el diseño. Hay un limón, una pera y una piña, que son el símbolo de las fiestas de Tejina, un guiño a su pareja, “que no me dejó rendirme en el proceso”, cuenta Expósito. ¿Puedes encontrarlos?
- 9- En la boca de Celia, ¿un puro o un kazoo? Ambas. “He querido representar ese doble sentido, que sea un puro propio del ambiente cubano y el kazoo (el instrumento que tocan los murgueros y murgueras) simbolizando los Carnavales de Santa Cruz”
- 10- La sonrisa de la Reina de la Salsa es el “gancho” de toda la composición. Las obras visuales tienen siempre un foco principal y, en este caso, está diseñada para que la vista te lleve en diagonal de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha; desde la parte más descargada hasta la más rica en elementos. La próxima vez que lo mires, fíjate dónde se posan tus ojos primero: no falla.
Aunque el artista nos cuenta que necesita ver sus piezas impresas para mirarlas con perspectiva y terminar de encontrarles sentido desde distintas distancias en formato físico, su triunfo fue eminentemente digital: desde que se anunció como uno de los finalistas, las redes le apuntaban como favorito.
Además, el cartel es probablemente el más completo de la historia a la hora de adaptarse a archivos y artículos físicos: cada elemento puede entenderse por separado para dar juego a toda una imagen corporativa y viajar a distintos soportes sin perder su esencia.
Y hablando de soportes, después de nuestra conversación, casi off the record, surgió otra pregunta medio en broma, que dejó un último misterio flotando en el aire: alguno de los elementos del cartel podría acabar convertido en el primer tatuaje de Héctor. Cuál de todos, de momento, solo lo sabe él…