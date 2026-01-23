Un imputado se siente estúpido por haberse fiado del ‘mediador’

El empresario procesado por soborno en la primera de las piezas del caso Mediador que llega a juicio lamentó ayer la “negligencia” y “estupidez” que cometió al fiarse del general retirado Francisco Espinosa y de Marco Antonio Navarro Tacoronte -alias el mediador-, porque lo está pagando “con la desgracia de no poder trabajar en España”.
Dicho testimonio se prestó durante la primera sesión del juicio que ya celebra la Audiencia provincial tinerfeña y en el que se decidirá si dicho empresario, Antonio Bautista, cometió cohecho al pagar a un general retirado de la Guardia Civil y al mediador que da nombre a la trama para que le abrieran camino en Canarias con sus contactos y le ayudaran a conseguir contratos de instalación de placas fotovoltaicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres cometieron cohecho, porque en aquel momento el general Espinosa era funcionario público, y que merecen por ello ser condenados a un año de cárcel, mientras las defensas abogan por la libre absolución en un juicio que se prolongará hasta la semana que viene.
Se da la circunstancia de que Navarro Tacoronte apareció en la mañana de ayer en el Palacio de Justicia capitalino con un mensaje alusivo al monumento erigido en Santa Cruz de Tenerife como loa al dictador Francisco Franco y que sigue en pie en la capital tinerfeña pese a los esfuerzos democráticos en que sea demolido o reasignado.
Para hoy está prevista la comparecencia de los testigos propuestos por el Ministerio fiscal y de la defensa, especialmente trascendentes al tratarse de dos agentes de la Guardia Civil y seis más de la Policía Nacional.
Mediático
Resta recordar que Navarro Tacoronte es un expresidiario que ya cumplió condena de cárcel por robar en una nave de Donuts y en otra de Matutano, para posteriormente protagonizar un escándalo que cobró un auge notable aunque efímero a nivel estatal por supuestas corruptelas en la que se vieron implicadas distintas administraciones, a resultas de las cuales se obligó a dimitir a un senador majorero del PSOE llamado Bernardo Fuentes Curbelo, que también figura como investigado en otros procesos derivados del caso Mediador, y que ahora se sienta en el banquillo.