El ‘mediador’ se suma a la ola neofranquista justo antes de ser juzgado por cohecho en Tenerife

Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el ‘mediador’, apareció esta mañana en el Palacio de Justicia con un mensaje alusivo al monumento erigido en Santa Cruz de Tenerife como al dictador Francisco Franco y que sigue en pie en la capital tinerfeña pese a los esfuerzos democráticos en que sea demolido o reasignado.
Se da la circunstancia de que Navarro Tacoronte ha elegido la celebración del primero de los juicios en los que figura como imputado para anunciar su supuesto viraje hacia la ultraderecha.
Concretamente, al ´mediador´ se le juzga hoy en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial tinerfeña acusado de un presunto delito de cohecho que versa sobre posibles sobornos en la instalación de placas solares.