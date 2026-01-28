La segunda fase para recuperar el cementerio de Las Teresitas, este año

El cementerio de Traslarena, junto a la playa de Las Teresitas, afrontará este año la segunda fase del proyecto de recuperación integral de este peculiar camposanto, con más de 130 años de historia, que se ha convertido en símbolo del pueblo de San Andrés.
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz presentaron a los vecinos los nuevos detalles que formarán parte de la rehabilitación, dando así continuidad a un trabajo que atiende una demanda histórica de los residentes.
En esta nueva etapa se prevé la creación de un sendero interpretativo en los laterales del cementerio colindantes con la playa, donde se instalarán paneles informativos en varios idiomas para divulgar la historia y el valor patrimonial de Traslarena. Asimismo, se llevará a cabo una investigación histórica y arqueológica para identificar y delimitar todas las tumbas existentes, junto con la restauración de lápidas y cruces.
En el encuentro, mantenido entre el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, la concejala del distrito Anaga, Gladis de León, y la asociación de vecinos El Pescador, también se abordaron otras propuestas, como la instalación de cámaras de seguridad y la posibilidad de restaurar y reponer la puerta de madera original del cementerio.
Clavijo subrayó que las actuaciones se desarrollarán teniendo en cuenta el criterio vecinal y destacó el carácter ilusionante de esta segunda fase, que “permitirá recuperar y compartir la historia de Traslarena, que forma parte de la memoria colectiva de Santa Cruz”.
Por su parte, De León aseguró que el Ayuntamiento continuará garantizando el mantenimiento del recinto, pues “aunque desde 1964 no hay enterramientos, los familiares siguen cuidando las sepulturas”.