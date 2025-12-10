Traslarena, el cementerio de Las Teresitas que tardó más de 60 años en renacer

Han tenido que pasar 61 años para que el emblemático cementerio Traslarena, ubicado junto a la santacrucera playa de Las Teresitas, lograra ser rescatado del olvido. La incansable lucha vecinal por conservar este camposanto, con 132 años de historia, hoy convertido en símbolo de la memoria, por fin dio sus frutos. Ayer, este peculiar recinto funerario volvió a abrir sus puertas rehabilitado, logrando que un trocito del corazón de los habitantes del pueblo de pescadores volviera a latir repleto de emoción.
Después de que largos conflictos mantenidos a lo largo de los años entre las administraciones públicas y los vecinos condenaran a esta necrópolis a un estado de abandono y de ruina, Traslarena ha renacido a los pies de la playa como si el tiempo se hubiera detenido tras sus blancos muros. Tumbas restauradas, una nueva capilla, una placa conmemorativa con los nombres de los enterrados y hasta el resurgir del antaño camino de piedras que cruza el espacio flanqueado de cruces y recuerdos.
Por ello, ayer fue un día de fiesta para San Andrés y el cumplimiento de una deuda histórica que comenzó el 1 de noviembre de 2023, cuando se selló un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz para impulsar la rehabilitación de este cementerio. Obras que se pusieron en marcha el pasado junio y que, en su primera fase, han concluido aderezadas por la alegría de quienes impulsaron la consecución de este hito.
En el acto de inauguración, realizado a las puertas del camposanto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, felicitó a “un pueblo que ha resistido a la especulación urbanística, manteniendo una lucha al unísono por salvar un símbolo. Las administraciones al final hemos escuchado las demandas de los ciudadanos, algo que muchas veces se olvida, para reabrir este cementerio que forma parte importante de este núcleo de Santa Cruz”.
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hizo hincapié en que “recuperar Traslarena era una deuda histórica con un pueblo que ha hecho un auténtico ejercicio de resistencia. Este cementerio surgió a finales de 1893 tras una epidemia de cólera, que se saldó con la vida de muchos vecinos para luego permanecer durante muchísimos años abandonado. Por ello, su rehabilitación es un paso no solo de reconocimiento sino de justicia social”.
Mientras, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, agradeció a los vecinos la incansable labor por recuperar este cementerio. “Un camposanto que significa mucho no solo para este pueblo sino para el municipio y de cuyo mantenimiento se encargará a partir de ahora el Consistorio municipal”.
En la recuperación del cementerio también ha sido parte importante la asociación de vecinos El Pescador, cuyo portavoz, Marcos Cova, recordó que “todo comenzó en 2018, cuando se empezó a movilizar al pueblo para rescatar este lugar, que se encontraba en un estado lamentable. Se repartieron huchas entre los residentes para recaudar fondos, con lo que se logró la reposición de más de 180 cruces. Pero cuando íbamos a empezar con la capilla, recibimos la llamada del director de Patrimonio Histórico del Gobierno, Miguel Ángel Clavijo, quien nos citó el 1 de noviembre de 2023 y nos dio su palabra de que el cementerio se iba a rehabilitar. Por eso, este día es un éxito, un premio y un sueño hecho realidad”.
En este sentido, Miguel Ángel Clavijo detalló que “aunque ha concluido la primera fase de las obras, la deuda histórica con San Andrés va a continuar, pues ahora comenzará la segunda fase que será más importante, ya que vamos a intentar documentar a todos los que están aquí enterrados para dibujar parte de la historia que encierra este importante camposanto, no solamente para este pueblo, sino para Tenerife y para Canarias”.
El director general de Patrimonio Histórico añadió que “actualmente se ha identificado a unas 200 personas que yacen en este espacio, pero aún quedan los de otras tumbas en las que se perdieron los nombres. Aparte en este cementerio también se enterró, en 1898, a las personas que fallecieron tras el naufragio del barco de bandera francesa Flachat, en las costas de Taganana, por lo que ahora un equipo de arqueólogos trabajan en rescatarlos del olvido, lo que creo podrá estar concluido a finales de año”.
Traslarena se difuminó cuando la inauguración de la playa de Las Teresitas precipitó su cierre. El último enterramiento data del 21 de junio de 1964, el de Francisco Brito, más conocido como Paco Machuco. A partir de entonces se produjeron varios intentos por destruirlo con planes y proyectos urbanísticos, por lo que su demolición comenzó en 1976 con la idea de trasladar los restos de los enterrados hasta el de Santa Lastenia. Algo que la oposición vecinal logró parar.
Un largo camino que, además, también ha dado forma al libro Traslarena. Una historia de lucha y resistencia, obra de Daniel García Pulido, Sergio Pou Hernández y Francisco Cabrera Alonso, historiadores que han recopilado testimonios, documentos y memorias en un ejemplar que fue entregado ayer como recuerdo durante la exposición homónima, que ya ha sido abierta al público.