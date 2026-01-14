Denuncian el riesgo de que una escuela infantil de Tenerife cierre por falta de personal: “No sabemos con quién van a estar nuestros hijos”

La Escuela de Educación Infantil Bentenuya, situada en el barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, vive una situación que pone en riesgo la continuidad del centro por falta de personal docente, según han trasladado madres y padres del alumnado.
La problemática afecta a la organización de las aulas y obliga a las familias a buscar alternativas ante la ausencia de profesorado.
La escuela ofrece atención educativa a niños y niñas de 0 a 3 años, aunque los grupos más afectados son los de entre 1 y 3 años.
Leonor Davinia Cortés Cáceres, madre de uno de los alumnos, ha explicado en declaraciones a Televisión Canaria que el curso comenzó con una profesora, se realizó el periodo de adaptación y posteriormente “la dejaron parada, sin sustituto”. “No sabemos con quién van a estar nuestros hijos, ya han cambiado tres veces de profesora”.
Según su testimonio, esta situación incide en la estabilidad emocional de los niños y sus familias, que dejan a sus hijos en la escuela sin saber con quién permanecerán durante la jornada laboral.
Leonor también ha asegurado que el servicio de comedor se ha quedado sin sustitución y que la falta de continuidad altera el día a día de los más pequeños. “Los niños tienen una rutina hoy y mañana cambia por completo”.
Añade que las familias están preocupadas y reclaman una solución. Afirma, además, que han escrito a la Consejería de Educación y han recogido firmas, pero no han recibido respuesta.
Desde la propia escuela se ha advertido a madres y padres de la situación y del riesgo de que supere su capacidad operativa. Según la información trasladada por las familias, se están buscando alternativas para la atención del alumnado debido a problemas con las ratios.
La falta de personal no se limita a un único grupo: además del aula de 1 año mencionada por la madre afectada, otras clases de distintas edades también registran carencias sin que se hayan producido sustituciones.
Las familias subrayan que el centro y su dirección están actuando dentro de sus posibilidades, pero que, sin respuesta por parte de la Consejería de Educación, no pueden adoptar más medidas.