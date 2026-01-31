Una tiktoker alza la voz ante el cierre de negocios de toda la vida en Tenerife: “¿Tú estás haciendo algo para evitarlo?”

La tiktoker tinerfeña Bea Garrido (@bealeongarrido) ha abierto un debate en redes sociales sobre el cierre de negocios locales en San Cristóbal de La Laguna y el papel que juega el consumo de las generaciones más jóvenes en este fenómeno en Tenerife.
Su reflexión, compartida con sus numerosos seguidores, pone el foco no solo en las instituciones o el turismo, sino también en los hábitos cotidianos de los consumidores.
En su vídeo, Garrido parte de una realidad cada vez más visible: el cierre constante de pequeños comercios en Tenerife y en muchas ciudades del mundo.
Sin embargo, lanza una pregunta directa a su audiencia: “¿Tú estás haciendo algo para evitarlo?”. A partir de ahí, plantea una autocrítica generacional que ha generado una oleada de comentarios y reacciones.
La creadora de contenido señala que la generación Z y la millennial son actualmente las que más consumen, y que esa forma de consumir influye directamente en qué negocios sobreviven y cuáles no.
Presencia joven en Tenerife
Como ejemplo, menciona la diferencia de asistencia entre festivales de hamburguesas en Tenerife y eventos tradicionales como ferias de artesanía, donde la presencia joven es mucho menor.
Bea Garrido reconoce que muchas veces se elige comodidad o tendencia frente a tradición, como preferir un café de especialidad antes que un barraquito o comprar ropa y accesorios en grandes cadenas en lugar de comercios de barrio.
“No pasa nada por admitir que somos hipócritas”
“No pasa nada por admitir que somos hipócritas”, afirma, subrayando que en muchos casos el factor económico es determinante y condiciona las decisiones de compra.
En su análisis, la tiktoker también pone el acento en la desigualdad digital entre generaciones. Explica que muchos negocios locales fueron creados por personas que no forman parte de la generación Z ni millennial y que no tienen las herramientas ni el privilegio de saber comunicarse en la era ultradigital. Actualizarse, recuerda, implica un gasto constante que no todos pueden asumir.
Por ello, Garrido reclama un papel más activo de las instituciones. Considera clave que se ofrezca apoyo real a los pequeños negocios mediante talleres, ponencias o formación que les ayude a adaptarse al nuevo lenguaje digital y a conectar con el público joven. “Ahí es donde debería entrar el soporte institucional”, insiste.
Falta de visibilidad de marcas locales
La tiktoker explica que su propio perfil en redes nace precisamente de esa carencia: la falta de visibilidad de marcas locales, diseñadores y proyectos canarios entre la gente joven.
Aclara, eso sí, que no se trata de comprar siempre en este tipo de negocios, ya que sería insostenible para muchas economías familiares, sino de apostar por un consumo más consciente y equilibrado.
Entre las alternativas que propone están comprar productos locales en ocasiones puntuales, hacer regalos en comercios de cercanía o combinar mercados tradicionales con supermercados, además de usar las redes sociales para dar visibilidad a estos proyectos.
