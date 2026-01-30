Así vive un andaluz su primera vez en las murgas del Carnaval de Santa Cruz Tenerife: "Voy a dar mi humilde opinión..."

El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 vive uno de sus momentos más intensos y, en plena recta final hacia la gran cita de este sábado, un vídeo compartido en TikTok ha puesto palabras a lo que muchos descubren cuando se acercan por primera vez a este espectáculo: que el carnaval chicharrero va mucho más allá de la fiesta y el ocio nocturno.
El protagonista es Jesús (jesusrivasjrg), un joven andaluz que vive en Canarias y que ha asistido por primera vez al concurso tras dos años queriendo hacerlo. Su reacción, grabada a las puertas del Recinto Ferial, se ha hecho viral por su naturalidad y por una frase que ha conectado con cientos de usuarios: “¿Cómo no he venido yo a esto antes? ¡Está guapísimo!”.
En el vídeo, Jesús explica que, aunque en Andalucía el carnaval forma parte de la identidad cultural, no esperaba encontrarse con un espectáculo tan cargado de crítica social, humor, música y participación del público. “El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es mucho más que fiestas y alcohol”, afirma, sorprendido por la dimensión del concurso y el nivel de implicación de las murgas.
Su testimonio llega en un momento clave. Este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, el Recinto Ferial acogerá la Final de Murgas Adultas del Carnaval 2026, que por segunda vez en la historia se celebrará en sábado. Las entradas se agotaron en apenas hora y media, confirmando el enorme tirón del concurso.
Tras las cuatro fases celebradas entre el 26 y el 29 de enero, ocho murgas lucharán por los premios de Interpretación: La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones. Todas ellas han llegado a la final con repertorios marcados por la crítica política, social y cultural, abordando temas como la sanidad, la vivienda, la educación, la identidad, la salud mental o la gestión pública, uno de los sellos más reconocibles del concurso.
Nueva Línea actuará en la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
La expectación es tal que, durante la deliberación del jurado, el público podrá disfrutar además de la actuación de Nueva Línea, la orquesta tinerfeña convertida en fenómeno viral en redes sociales, que actuará sobre el escenario mientras se decide el fallo final.
El vídeo de Jesús no hace más que confirmar lo que los aficionados repiten cada año: las murgas no son solo un concurso, sino una expresión cultural profundamente canaria, capaz de emocionar, hacer reír y remover conciencias. Y, a veces, basta con mirarlas con ojos nuevos —como los de un andaluz recién llegado— para recordarlo.
@jesusrivasjrg Echaba mucho de menos estos vídeos y QUE BIEN ME LO PASÉ 🥹😭 #viral #parati #canarias #carnaval #tenerife ♬ sonido original – Jesús Rivas