La cantera, protagonista en el inicio de los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arranca oficialmente este viernes, 23 de enero, con la celebración de la primera fase del Concurso de Murgas Infantiles. La ilusión de la cantera se pone en valor en este certamen, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 18:30 horas, y contará con entrada gratuita hasta completar aforo. Este concurso supone el inicio del calendario oficial de certámenes del Carnaval y reúne este año a un total de 16 formaciones infantiles, que participarán en dos fases. La gratuidad del acceso se mantiene por segundo año consecutivo, tras la decisión renovada del concejal de Fiestas, Javier Caraballero.
En esta primera sesión del certamen participarán nueve murgas infantiles. El orden de actuación será el siguiente: Raviscuditos, que abrirá el concurso, seguida de Frikywiky’s, Bambas, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados, que cerrará la noche. La segunda fase se celebrará el sábado, 24 de enero, con las actuaciones de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados. Al final de esta segunda jornada se dará a conocer el fallo del jurado y la relación de murgas premiadas.
Como es habitual, el jurado valorará por separado el disfraz y la interpretación de los dos temas a concurso. El jurado de Presentación estará compuesto por María Cristina Falcón, redactora de informativos de Televisión Canaria; Juan José Rodríguez, periodista, escritor y exdirector gerente del OAFAR; María José Cámara, presentadora, profesora de música y actriz; Aura Reyes, cantante y ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla 2025; Rocío González, percusionista; Darío Cardona, director de la compañía Tragaluz, y Diego Lupiañez, actor y miembro del grupo Abubukaka.
Por su parte, el jurado encargado de valorar la Interpretación estará integrado por Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Susana Guerra, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna; Esther Rufino, diseñadora gráfica; Rafael Santos, diseñador gráfico especializado en arte conceptual para videojuegos y animación, y María del Carmen Rodríguez, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.
Las dos fases del Concurso de Murgas Infantiles estarán presentadas por los periodistas José Marrero y Marian Moragas. El certamen será retransmitido en directo por Mírame Televisión, Canal 4 Tenerife, Ahora TV y Tenerife Plus. Además, Televisión Canaria prevé la emisión del concurso en diferido.