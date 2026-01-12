Detectan en Tenerife un nuevo mosquito de la fiebre amarilla llegado desde áreas de riesgo

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado de la detección de un ejemplar adulto de Aedes aegypti en uno de los buques que atracó en la Terminal de Cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El hallazgo se produce en el marco del protocolo de vigilancia que se mantiene activo desde que el 21 de febrero de 2024 se localizara un mosquito de este tipo en la misma instalación.
Desde entonces, y conforme a lo establecido por el Sistema de Vigilancia Entomológica, se han reforzado las labores de control, tanto en el número de trampas como en la frecuencia de muestreo.
Fruto de ese seguimiento, la pasada semana se detectó el ejemplar en una de las trampas instaladas en un buque atracado en la terminal.
Este episodio se suma a la detección de diciembre de 2025 de otro ejemplar de Aedes aegypti en el puerto capitalino.
Confirmación en laboratorio y origen del hallazgo
El Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias analizó las muestras recogidas e identificó uno de los ejemplares capturados como Aedes aegypti.
Los expertos consideran que se trata de una nueva entrada puntual, asociada a la llegada de barcos procedentes de áreas de riesgo donde el vector está establecido. En cualquier caso, subrayan la necesidad de mantener la vigilancia entomológica para interceptar su llegada en los puntos de entrada del Archipiélago y evitar su dispersión. En los próximos muestreos se pondrá especial atención a la búsqueda de posibles focos de cría dentro del radio de dispersión potencial del vector.
Tras la detección, la Dirección General de Salud Pública del SCS, Sanidad Exterior, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y las administraciones competentes acordaron continuar los trabajos de vigilancia en la zona y adoptar las medidas necesarias para impedir el asentamiento del mosquito en Canarias.
Información a profesionales y a la población
Las autoridades sanitarias han informado a los profesionales de la red asistencial sobre los riesgos a considerar en la atención al ciudadano y sobre los procedimientos para comunicar datos relativos al vector y a sus picaduras. Además, se ha impartido formación específica para el reconocimiento precoz de síntomas de las enfermedades vectoriales asociadas.
La población también ha sido informada de la importancia de notificar la presencia de mosquitos y criaderos en viviendas y jardines, así como de comunicar posibles picaduras.
Vigilancia entomológica en Canarias
Desde 2013, Canarias cuenta con un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), con el objetivo de detectar de forma temprana la posible aparición de mosquitos invasores. En episodios anteriores, este sistema ha permitido erradicar su presencia en Fuerteventura, La Palma y Tenerife.
Ante cualquier sospecha, la ciudadanía puede enviar fotografías de posibles ejemplares de Aedes o imágenes de reacciones inflamatorias por picaduras al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar de localización y un número de contacto.
Medidas para evitar la propagación del género Aedes
La Dirección General de Salud Pública recuerda que la vigilancia entomológica es la principal estrategia para evitar la introducción y el establecimiento de especies invasoras. La primera medida es eliminar cualquier acumulación de agua, incluso mínima, ya que puede convertirse en un punto de cría.
Entre las recomendaciones figuran:
- Colocar arena en los platos de las macetas o vaciarlos y limpiarlos semanalmente.
- Evitar cultivar plantas en agua (potos, bambú, planta del dinero) y cambiar a diario el agua de los floreros.
- En exteriores, poner boca abajo recipientes donde pueda acumularse agua (macetas, botellas, baldes, regaderas).
- Evitar encharcamientos y retirar restos de poda que puedan retener agua.
- Limpiar y cambiar a diario el agua de los bebederos de animales.
- Mantener tapados los depósitos de agua y los recipientes de recogida de lluvia.
- Conservar las piscinas cloradas y con recirculación diaria; las piscinas vacías con poca agua suponen un riesgo.
- Limpiar bandejas externas de neveras y equipos de aire acondicionado, incluidos los portátiles.
- Mantener limpios los desagües exteriores y comprobar que no queda agua estancada.
Episodios anteriores y situación actual
En 2019, 2023 y 2024 se declararon superados y erradicados los episodios de Aedes aegypti en Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente. En marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio de Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte, y en julio del mismo año se declaró erradicado en el barrio de la Vuelta de los Pájaros de la capital tinerfeña.
En la actualidad continúan abiertos los episodios por detección de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), así como de Aedes aegypti en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas de Las Palmas de Gran Canaria. Según el protocolo, deben transcurrir 18 meses sin detecciones para dar por cerrado un episodio.