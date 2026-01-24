Nueva campaña para donación de sangre en Tenerife y Gran Canaria: dónde y cuándo donar

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) activará la próxima semana colectas en Tenerife y Gran Canaria para acercar la donación de sangre a los diferentes municipios de ambas islas.
Recuerda el departamento regional que para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Asimismo, es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.
Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.
Puntos de donación de sangre en Tenerife
El punto de donación ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava, permanecerá abierto el lunes y viernes de 9:15 a 13:30 y el martes, miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 horas.
El lunes próximo se visitará La Guancha, concretamente, el IES Jerónimo Morales Barroso, de 9:30 a 13:00 horas.
Además, de lunes a miércoles tendrá lugar una campaña en Tacoronte. La unidad móvil se instalará en la carretera General del Norte, 57, frente a Muebles La Paz, el lunes de 16:00 a 20:45 y el martes y miércoles de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.
Asimismo, el lunes y martes una unidad móvil se desplazará hasta la Avenida de Los Majuelos, en San Cristóbal de La Laguna. En este caso, el horario será el lunes de 16:00 a 20:45 horas y el martes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.
También en La Laguna una unidad móvil se instalará en la Avenida de Los Menceyes, a la altura de la oficina de Correos de La Cuesta, el miércoles y jueves de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas. El jueves habrá otro dispositivo móvil en el núcleo poblacional de Valle Guerra, concretamente, en la carretera general, frente a la gasolinera, de 9:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.
El jueves un equipo de hemodonación se desplazará hasta el CEIP César Manrique, en Puerto de la Cruz, de 9:15 a 13:00 horas.
El viernes, día 30, el personal de extracción acudirá a otra colecta en el CEIP La Estrella, en Arona, de 9:45 a 13:00 horas.
Y la Plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre, acogerá a un equipo de donación de sangre el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15.
Puntos de donación de sangre en Gran Canaria
En la capital grancanaria se podrá donar el lunes, 26 de enero, en la unidad móvil instalada en el exterior de la Ciudad de la Justicia. Será de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas.
El martes el equipo de hemodonación se desplazará hasta el recinto de la Autoridad Portuaria para acercar la donación al personal de la entidad. En este caso, el horario será de 09:00 a 14:00 horas.
El jueves y viernes la unidad móvil se ubicará en el Centro Comercial La Minilla de 09:15 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
El viernes tendrá lugar una campaña destinada a los efectivos del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), de 09:00 a 14:00 horas.
De lunes a miércoles se llevará a cabo una campaña en el interior de la Casa Consistorial de Teror. El horario de atención al público será de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
El IES Roque Almagro de Gáldar acogerá una colecta el martes, 27 de enero, de 09:15 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 horas.
Frente a la Casa de la Juventud de Firgas habrá un punto de donación de miércoles a viernes, de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30. El 28 de enero se realizará una campaña de donación para personal de Endesa, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:00 a 14:00 horas.
Al día siguiente, el equipo de hemodonación visitará el IES Domingo Rivero, de Arucas, de 9:15 a 13:30 horas.