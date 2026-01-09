El Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte respaldó ayer la propuesta presentada por la Plataforma Cívica en materia hídrica rechazando de esta manera la construcción de una desaladora en el núcleo costero de Mesa del Mar.
La propuesta estuvo a las puertas de convertirse en una moción institucional si no fuera por la abstención de Vox, ya que el resto de grupos políticos representados en la Corporación apoyaron el escrito que apuesta por el autoabastecimiento de la demanda municipal de agua potable, aprovechando de forma eficiente y coordinada las infraestructuras hidráulicas existentes -pozos, galerías y depósitos-, respetando en todo caso los derechos de titularidad pública y privada.
Este es uno de los siete puntos de la iniciativa, que incluye la realización de un estudio técnico exhaustivo, basado en sondeos, ensayos de bombeo y análisis hidrogeológicos, que permita determinar con rigor la capacidad real de recarga, disponibilidad y calidad del acuífero de Tacoronte, y la creación de un órgano específico de participación en materia de gestión del agua, de carácter consultivo, integrado por representantes municipales, personal técnico, colectivos ciudadanos y demás agentes implicados, al que se dará traslado previo de las iniciativas y decisiones relevantes en esta materia.
El Pleno apoya el aprovechamiento del agua subterránea para garantizar el suministro
