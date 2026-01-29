El Terrero Mencey Tegueste alberga un preestreno del largometraje ‘La Lucha’

El Terrero Insular Mencey Tegueste se convirtió el martes en una sala de cine con motivo del preestreno en Tenerife de La Lucha, la película de Jose Alayón que llega este viernes a la cartelera. Abubukaka introdujo el acto, al que acudieron 850 personas, entre ellas, personalidades del cine, de la lucha canaria y de la cultura en general.
Varias generaciones de la industria cinematográfica isleña, como Juan Antonio Castaño, Teodoro Ríos, David Baute y Ana Sánchez Gijón, presenciaron la proyección. El deporte autóctono estuvo representado, por ejemplo, por Mamadou Cámara y Marcos Galván, puntal y presidente del Club de Lucha Tegueste, como anfitriones.
También por numerosos luchadores y luchadoras, algunos, parte del elenco de la película, como Inés Cano y Aridany Pérez, y difusores de la lucha canaria en los medios de comunicación, tales como José Manuel Pitti, Rosendo González, David Yanes…
El acto, cuya celebración contó con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tegueste, incluyó la presencia de una amplia representación institucional, encabezada por el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, acompañado por los consejeros Narvay Quintero, Poli Suárez y Mariano Hernández Zapata; los directores generales Lorena Hernández y Cristóbal de la Rosa; la comisionada Noelia García, y miembros de la Corporación local, entre ellos, su alcalde, Norberto Padilla.
Para hacer una película no es suficiente contar con ideas. Llevarlas a la pantalla conlleva mucho tiempo, esfuerzo, paciencia… Hace más de seis años, el director de La Lucha y su coguionista y productora ejecutiva, Marina Alberti, comenzaron a pensar en que sería interesante rodar un film sobre el mundo de la lucha canaria. Un día, en un encuentro con Mariluz, una de las históricas integrantes del Club de Lucha Tara, de Las Mercedes (La Laguna), al ver el álbum de fotos que guardaba su historia, ambos supieron que iban a hacerla, manifestó Alberti en la presentación de La Lucha.
Tomasín Padrón y Yazmina Estupiñán, protagonistas del film, expresaron su felicidad por participar en un proyecto de estas características. “Había la necesidad de contar este universo”, subrayó Jose Alayón. “Hicimos un casting gigantesco en el que aprendimos mucho de toda la intimidad que nos contaban, de todo lo que tenían ganas de contar… Había una sensación de pertenencia, de un misterio que nos llevaba a la película”.