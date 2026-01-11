Endesa multiplica por 71 en seis años los suministros de autoconsumo en Canarias, hasta 21.015

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, alcanzó al cierre de noviembre de 2025 un total de 21.015 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución en Canarias.
Esta cifra es la más alta de la serie histórica, que encadena seis años de incrementos consecutivos, y supone multiplicar por 71 el número de suministros conectados a la red de Endesa en las Islas en apenas seis años.
Así, se ha pasado de 295 autoconsumos en 2020, con 93 MW de potencia, a estos más de 21.000 en noviembre de 2025.
El aumento registrado en este último año (a falta de los datos de diciembre) es, además, uno de los más destacados de la serie (desde 2020), al pasar de 17.561 autoconsumos en diciembre de 2024, a los 21.015 de noviembre. Son un total de 3.454 autoconsumos más, que han aumentado la potencia de este tipo de suministros en 25 MW, hasta 201 MW.
En el conjunto del país, e-distribución alcanzó un nuevo hito al superar los 400.000 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución. Esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al acumulado en 2024 y, según la compañía, confirma el liderazgo de Endesa en la activación de las instalaciones autoconsumo en la red de distribución eléctrica española.
En los últimos cinco años se ha multiplicado por más de 12 el número de instalaciones conectadas a la red de e-distribución. La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de e-distribución roza los 4,4 GW.