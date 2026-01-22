Entradas a los concursos del Carnaval de Santa Cruz 2026: actos y horarios de venta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reactivará hoy, a las 10:00 horas, la venta de entradas para los concursos del Carnaval 2026, tras suspender ayer el proceso por incidencias técnicas en la plataforma online. Para evitar nuevos fallos, se dividirá la venta por actos y horarios. A las 10:00 se pondrán a la venta las entradas para fases, bono y final de murgas adultas. A las 17:00 se abrirá la venta de comparsas, grupos coreográficos y rondallas. El viernes 23, a las 9:00, se venderán las galas de Reina adulta e infantil, y a las 17:00 se abrirá taquilla en el Recinto Ferial para las entradas no agotadas online.
La venta será exclusivamente en entradascarnavaltenerife.com, con límite de cuatro entradas por tarjeta y acto. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el concejal responsable del área de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que “ayer a las 9:00 de la mañana se han puesto a la venta las entradas de los diferentes concursos del carnaval, tal y como estaba previsto”. Sin embargo, tras iniciar el proceso, “comenzamos a detectar incidencias de la página web” y se contactó con la empresa proveedora del servicio, responsable del proceso.
“La empresa responsable no pudo resolver las incidencias con diligencia”, por lo que el mismo edil optó por paralizar la venta para garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas que quisieran acceder a las entradas. Fiestas ha demostrado transparencia, mostrando las entradas que sí se lograron vender ayer, que se mantendrán.