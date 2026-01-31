Ya no queda nada para la gran final del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 y esto es todo lo que debes saber

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 vive este sábado 31 de enero uno de sus momentos más esperados con la Final de Murgas Adultas, que se celebra a partir de las 20.00 horas en el Recinto Ferial de Tenerife.
Por segunda vez en la historia del concurso, la final se celebra en sábado, una circunstancia que ha incrementado aún más la expectación. Las entradas se agotaron hora y media después de salir a la venta.
Tras cuatro fases celebradas entre el 26 y el 29 de enero, el jurado ha seleccionado a ocho murgas finalistas, que competirán por los premios de Interpretación en una de las noches más largas y seguidas del Carnaval chicharrero.
Orden de actuación de las murgas finalistas
El orden de salida al escenario será el siguiente:
- La Sonora
- Diablos Locos
- Diabólicas
- Triqui-Traques
- Tiralenguas
- Zeta-Zetas
- Trapaseros
- Bambones
Cada murga dispone de 30 minutos de actuación, incluyendo presentación, dos temas y despedida.
Nueva Línea actuará durante la deliberación del jurado
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas, ha confirmado que la orquesta Nueva Línea actuará durante la deliberación del jurado.
El grupo tinerfeño se ha convertido en un fenómeno viral en el último año, con millones de visualizaciones en redes sociales. Su versión del tema Noche de Copas superó los 40 millones de reproducciones y se situó entre las canciones más escuchadas del país.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que la orquesta “lleva años vinculada al Carnaval”, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que su actuación servirá para amenizar la espera del veredicto final.
Así llegan las murgas a la final
Las murgas finalistas han marcado esta edición por la fuerza de sus letras y la variedad de enfoques, con temas centrados en sanidad, vivienda, educación, turismo, identidad, precariedad laboral y gestión política.
- Bambones centró su actuación en la crítica política y social, con referencias directas al Cabildo, la sanidad y la gestión de emergencias.
- Triqui-Traques puso el foco en la educación, la salud emocional y problemas cotidianos como las colas de la TF-5 o la vivienda.
- Tiralenguas apostó por la identidad del Norte y la diferencia de trato entre comarcas y capital.
- La Sonora combinó crítica social, comercio local y participación del público.
- Trapaseros abordó las limitaciones del Carnaval y los problemas estructurales de Canarias.
- Diablos Locos regresó a la final con una propuesta cargada de humor y denuncia social.
- Diabólicas recorrió los miedos actuales y espacios olvidados de Santa Cruz.
- Zeta-Zetas construyó una narrativa sobre violencia de género, salud mental, vivienda e identidad.
Un jurado multidisciplinar para una noche clave
El jurado de Interpretación está compuesto por profesionales de la música, la comunicación y las artes escénicas, mientras que el de Presentación reúne a expertos en diseño, moda y vestuario, responsables de valorar uno de los aspectos más visuales del concurso.