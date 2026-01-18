Identifican los restos de Francisco Javier, desaparecido en Tenerife desde 2023

La Guardia Civil ha identificado los restos de Francisco Javier Delgado Pimienta, el vecino de Granadilla de Abona que había desaparecido el 1 de julio de 2023, según ha comunicado este domingo, 18 de enero, su hermano a través de una publicación en redes sociales.
En el mensaje, el familiar explica que ha sido informado de la identificación de los restos y que será la funeraria la encargada de gestionar el protocolo administrativo correspondiente.
El hombre llevaba desaparecido desde hace más de dos años y medio, sin que hasta ahora se hubiera tenido noticia de su paradero.
Francisco Javier Delgado Pimienta tenía 55 años cuando desapareció. Fue visto por última vez el 1 de julio de 2023 en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. En el momento de su desaparición vestía camisa larga de color mostaza y pantalón largo tipo chándal de color oscuro.
Según la descripción difundida entonces, medía 1,65 metros, pesaba 55 kilos, era de complexión delgada, tenía el pelo corto, liso y canoso, y los ojos marrones.
Batidas para buscar al desaparecido
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona organizó el 1 de octubre de 2023 una batida de búsqueda en la zona media y alta del municipio, en la que participaron 80 personas, 14 perros y siete drones, sin que se lograra encontrar ninguna pista.
El operativo se inició a las 7.00 horas desde la plaza González Mena y se prolongó hasta las 20.00 horas, con coordinación desde dependencias del Ayuntamiento de Vilaflor.
En aquel momento, las autoridades señalaron que no era la primera vez que Francisco Javier desaparecía, ya que tenía problemas de salud mental y necesitaba medicación, aunque en esta ocasión la preocupación era mayor debido a la ausencia total de pistas sobre sus últimos movimientos.
Durante todo este tiempo, la asociación SOS Desaparecidos ha mantenido activa la alerta.