El guachinche oculto en una cueva de Tenerife y con vistas de postal: “Cuando por fin llegas, lo entiendes”

El popular perfil de TikTok Mesa Para Tres Por Favor (@mesa_para_tres_por_favor) ha vuelto a captar la atención de numerosos usuarios tras compartir un vídeo sobre un guachinche escondido en una cueva de Tenerife, un lugar que combina gastronomía tradicional, paisaje de montaña y una experiencia poco habitual incluso para muchos residentes de la Isla.
El enclave no pasa desapercibido. “El entorno aquí arriba es precioso: naturaleza, silencio y esas vistas que solo encuentras cuando te alejas de lo urbano”, explican en el vídeo, donde destacan que el paisaje se convierte en parte esencial de la experiencia.
Según relatan, es uno de esos rincones “suspendidos entre montaña y cielo”, donde el entorno se impone incluso antes de sentarse a la mesa.
La llegada, sin embargo, no es sencilla. El perfil advierte de que el acceso se realiza por una carretera estrecha, con pendiente y curvas, un trayecto que obliga a ir despacio y sin prisas.
“No es un camino para cualquiera, ni para quien busca comodidad”, señalan, dejando claro que el recorrido forma parte del encanto del lugar.
“Cuando por fin llegas, lo entiendes”
Cuando finalmente se alcanza el destino, la sensación cambia. “Cuando por fin llegas, lo entiendes”, comentan en el vídeo, refiriéndose a la autenticidad del guachinche. No se trata de un local visible desde la carretera ni pensado para el turismo masivo, sino de un espacio que se mantiene casi oculto. “Es de los que se esconden para que solo lleguen quienes realmente quieren vivir la experiencia”, concluyen.
El guachinche se llama Guachinche La Cochiner@ y se encuentra en el Camino Valle Grande, 10, en la zona de María Jiménez, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El establecimiento dispone de un pequeño aparcamiento en la entrada, algo que facilita el acceso tras el exigente trayecto.
Desde el perfil de TikTok también recuerdan algunos detalles importantes para quienes quieran visitarlo: no acepta pagos con tarjeta, por lo que es necesario llevar efectivo, y el acceso no está adaptado, ya que la entrada es de tierra y hay escalones.
