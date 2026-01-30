Es oficial: fin a la huelga del Tranvía de Tenerife tras 2 años

La dirección de Metrotenerife y el comité de huelga (CCOO, UGT y USO) procedieron ayer por la mañana a la firma del acuerdo definitivo por el que se desconvoca la huelga en el tranvía comenzada en febrero de 2024, hace prácticamente dos años.
Según informaron desde Metrotenerife, la formalización del documento se produce tras el respaldo de la plantilla en la asamblea celebrada el pasado miércoles, en la que el 83,5% de los trabajadores votó a favor de ratificar el preacuerdo alcanzado la pasada semana. Con la firma, el servicio recuperará la plena estabilidad y normalizará su operativa desde hoy.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) subrayó ayer, en una nota, que este acuerdo marca un “punto de inflexión” después de dos años de conflicto laboral y abre una nueva etapa fundamentada en el diálogo y la negociación colectiva.
La FSC-CCOO considera que el resultado alcanzado permite reorientar las relaciones laborales hacia un marco “más constructivo”, en el que la capacidad propositiva de la representación de las personas trabajadoras tenga un papel central.
Entre los avances más relevantes del acuerdo, FSC-CCOO destaca los pasos dados para la desaparición del polvo de sílice, una sustancia cancerígena cuya erradicación era una reivindicación prioritaria del comité de empresa desde hace muchos años y un elemento clave para seguir avanzando en materia de salud laboral.
El Cabildo comenzó en marzo de 2025 la eliminación del uso de polvo de sílice en el sistema de tracción y frenado de los 26 tranvías, tras un proceso que confirmó el uso del silicato de calcio como una alternativa eficaz y segura. La eliminación concluyó cuatro meses después, el pasado junio, y también incluyó la limpieza integral de todos los espacios de trabajo donde se manipuló.
Jornada laboral
Asimismo, el acuerdo firmado ayer permite abrir una hoja de ruta para avanzar hacia una organización del trabajo acorde a una administración del siglo XXI, alineada con los acuerdos de ámbito estatal, especialmente en lo relativo a la implantación progresiva de la jornada laboral de 35 horas, según indicaron desde el sindicato.
Desde FSC-CCOO se indicó que este proceso ha permitido reforzar el papel de la plantilla como agente activo en la marcha y el funcionamiento de la empresa, con el objetivo de consolidar un servicio público de transporte que preste sus servicios en las mejores condiciones tanto para las personas trabajadoras como para la ciudadanía.
Con todo, el sindicato reiteró su compromiso de seguimiento del acuerdo firmado y de defensa activa de los derechos laborales en el próximo proceso de negociación del convenio colectivo.