El IASS responde a la denuncia de plazas sin usar en centros sociosanitarios de Tenerife: “Una cama vacía no es una cama libre”

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife ha aclarado este jueves que, en la actualidad, solo existen cuatro plazas sociosanitarias disponibles para ser cubiertas en la Isla, frente a la denuncia de la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, que aseguró que hay una veintena de camas vacías en centros dependientes de la Corporación insular.
Desde el IASS explican que una cama vacía no equivale necesariamente a una cama libre, ya que existe la figura del preingreso y también casos de usuarios que se trasladan temporalmente a hospitales, a quienes se les reserva su plaza. “Esto implica que, aunque la cama esté físicamente vacía, no está disponible para nuevas derivaciones”, señalan fuentes del organismo.
Según los datos actualizados que maneja el IASS, las únicas plazas actualmente disponibles son tres en el Hospital Santísima Trinidad y una en el Hospital Febles Campos, desmintiendo así que existan recursos ociosos que puedan ser utilizados de forma inmediata para aliviar la presión hospitalaria.
Inversión y nuevas plazas en marcha
En la Comisión Plenaria de Acción Social celebrada esta mañana, la consejera insular Águeda Fumero dio cuenta de las actuaciones que se están desarrollando en materia de dependencia. Entre ellas, destacó que las obras adjudicadas en nuevas infraestructuras sociosanitarias permitirán la creación de 552 nuevas plazas, con una inversión que ronda los 100 millones de euros.
Además, el actual gobierno insular ha puesto en funcionamiento 518 nuevas plazas y servicios en los dos primeros años de mandato, y ha negociado con el Gobierno de Canarias un nuevo convenio de dependencia, aprobado antes de finalizar 2025. Este acuerdo habilita 569 nuevas plazas y contempla una inversión global de 690 millones de euros, de los que el Cabildo aportará 202 millones hasta 2028, garantizando —según la institución— un marco jurídico y financiero estable para la atención a personas dependientes en Tenerife.
Durante la comisión, Fumero también defendió la “calidad técnica del equipo de la Unidad de Atención a la Dependencia del IASS”, asegurando que su trabajo está orientado a mantener la plena ocupación de las plazas disponibles.
La denuncia del PSOE
Por su parte, Tamara Raya ha reiterado este jueves que la existencia de camas vacías en centros sociosanitarios mientras los hospitales están colapsados refleja una grave falta de coordinación y planificación, reclamando medidas urgentes para poner en uso esos recursos. La dirigente socialista ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Canarias de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para que explique la situación de la sanidad pública en la Isla.
Raya ha advertido de que la ciudadanía sufre a diario la saturación de las urgencias hospitalarias, el aumento de las listas de espera y la falta de avances en infraestructuras clave, como los hospitales del Norte y del Sur, y ha subrayado que a este escenario se suma la insuficiencia estructural de plazas sociosanitarias para personas mayores dependientes.