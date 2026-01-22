Denuncian camas vacías en centros sociosanitarios de Tenerife mientras los hospitales siguen colapsados

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha denunciado este jueves que hay una veintena de camas vacías en centros sociosanitarios dependientes del Cabildo que podrían utilizarse para trasladar a personas que ya no requieren atención hospitalaria, contribuyendo así a “aliviar” la presión asistencial en los hospitales de la Isla.
“La existencia de camas vacías en recursos sociosanitarios, mientras los hospitales están colapsados, evidencia una grave falta de coordinación institucional y de planificación”, ha afirmado Raya en una nota, reclamando “medidas urgentes” para poner esos recursos en funcionamiento.
Asimismo, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Canarias de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, para que dé explicaciones sobre el “colapso” que sufre la sanidad pública de la Isla, especialmente los centros hospitalarios, una situación que “está generando una honda preocupación social“.
Raya ha advertido de que la ciudadanía de Tenerife padece de forma diaria la saturación de las urgencias hospitalarias, el incremento de las listas de espera y la falta de avances reales en infraestructuras sanitarias clave, como los hospitales del Norte y del Sur.
“La situación de la sanidad en Tenerife es insostenible y exige explicaciones claras y responsabilidades políticas”, ha señalado.
La dirigente socialista ha subrayado que, a este “colapso”, se suma un problema estructural que el Gobierno de Canarias sigue sin resolver, la falta de plazas sociosanitarias para personas mayores dependientes.
“Hay personas que no deberían estar ocupando una cama hospitalaria, pero lo están porque no existen plazas suficientes en el sistema sociosanitario”, ha explicado.
Raya ha criticado también la ausencia de avances significativos en proyectos estratégicos como el Hospital del Sur y las infraestructuras sanitarias previstas en el Norte de Tenerife.
“No hay planificación, no hay calendario y no hay respuestas, mientras la presión asistencial sigue aumentando”, ha señalado.
Por todo ello, la líder de los socialistas tinerfeños considera imprescindible que la consejera de Sanidad comparezca en sede parlamentaria para explicar qué está fallando y qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno de Canarias.
“La sanidad pública no puede seguir funcionando a base de parches. Tenerife necesita soluciones urgentes, coordinación institucional y una planificación seria”, ha concluido.