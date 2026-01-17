sucesos

Dos incendios afectan al sur de Tenerife: “El humo es muy denso”

Efectivos de emergencia se han trasladado a las distintas zonas
Dos incendios afectan al sur de Tenerife. DA
Dos incendios afectan este sábado, 17 de enero, a dos puntos del sur de Tenerife. Uno de los fuegos se ha originado en La Caleta, en el municipio de Adeje.

El segundo ha tenido lugar en el Centro Comercial Safari, en Playa de las Américas, Arona. Testigos cercanos a las llamas aseguran a DIARIO DE AVISOS que la nube de humo “es muy densa”.

Hasta allí ya se han desplazado efectivos de los Bomberos de Tenerife y recursos de emergencia, que trabajan en la extinción de ambos incendios y en el control de la zonas.

Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles personas heridas y daños materiales.

