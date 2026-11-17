El agitador ultraderechista Vito Quiles pinchó ayer en su acto en La Laguna. Apenas congregó en el cuadrilátero a un centenar de seguidores alrededor de su megáfono (podría haber prescindido de él), después de que la Universidad le negara la autorización en el campus y suspendiera las clases presenciales por la tarde.
Un grupo de personas protestó por la presencia del influencer ultra en Aguere con gritos de “fuera fascistas de nuestros barrios”. La Policía Nacional activó un gran despliegue, con 10 furgones.
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