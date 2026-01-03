José Daniel Díaz crea un nuevo partido político en Tacoronte: “La tercera es la vencida”

Como reza el refrán, “la tercera es la vencida”. Tras su paso por Coalición Canaria (CC), partido que abandonó en 2014 por diferencias con la Ejecutiva local y su posterior incorporación a Nueva Canarias (NC), formación a la que todavía pertenece y de la que es su portavoz en el Ayuntamiento de Tacoronte, el exalcalde José Daniel Díaz ha decidido crear una nueva formación política de carácter exclusivamente municipal con la que concurrirá a las próximas elecciones de 2027.
Hasta que culmine el mandato se mantendrá fiel a las siglas de NC, pero considera que es necesario un proyecto local fuerte, como ocurre en otros municipios, “independientemente de los partidos políticos y de injerencias extrañas”. Ello no implica -aclara- que se pueda llegar a acuerdos, “pero se harían en un plano de igualdad, no de subordinación”.
Este nuevo partido, cuyo nombre “está en vías de formalización”, busca concitar a personas que “más allá de las marcas políticas estén interesadas en dar el paso a la política local pero quieran hacerlo fuera de las formaciones tradicionales. Hemos ido trasladando esta idea a personas que no están vinculadas a la política en la actualidad y se han ido sumando al proyecto”, asegura el exalcalde.
Consultado sobre los motivos que le han empujado a tomar esta decisión, señala que son varios pero el principal interés es “asumir la gestión de Tacoronte por y para los tacoronteros, con ellos y ellas, dando un paso firme hacia un proyecto que, una vez consolidado permita que otras personas lo asuman”, sostiene.
No oculta que las presiones exteriores y de los partidos hicieron mucho daño al gobierno tripartito que lideró entre 2019-2023. “Sobre todo las del PSOE, porque recibía llamadas diarias para echar al concejal Carlos Medina del Gobierno y he de reconocer que me he arrepentido muchísimo, porque tendría que haber sucedido todo de otra manera. Y se debía a los problemas internos que ellos tenían”.
Cabe recordar que Carlos Medina fue expulsado del PSOE junto a Sandra Ramos por apoyar el pacto con NC y Sí se puede. Ambos crearon Somos Tacoronte, una agrupación de carácter local que en los comicios de 2023 obtuvo dos ediles.
Añade que en ese momento habló sobre este asunto con su partido y no se quedó conforme con la respuesta que le dieron y la posición que se mantuvo respecto al PSOE “y eso me hizo reflexionar profundamente”, confiesa.
Díaz confirma que ya le comunicó su decisión al presidente de NC, Román Rodríguez, tras el último proceso electoral. En cualquier caso quiere dejar claro que no se trata de una ruptura ni de falta de sintonía, ya que coincide con NC en muchos aspectos sino de una manera diferente de enfocar la vida pública. A su juicio, Rodríguez “lo tomó bien” porque “no estamos hablamos de vinculación a otros partidos sino de una obediencia tacorontera absoluta”.