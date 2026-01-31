La Academia de Cine de España regresa la próxima semana a Puerto de la Cruz con su programa ‘Rueda’

Puerto de la Cruz vuelve a convertirse la próxima semana en un punto de encuentro para el cine español emergente con la llegada, por cuarto año consecutivo, de Rueda Academia de Cine. El programa está promovido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el Área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad turística, en colaboración con el Gobierno regional (Canary Islands Film Commission) y el Cabildo (Turismo de Tenerife, a través de la Tenerife Film Commission).
Entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero, la experiencia reúne a seis participantes de Rueda y veinte del programa Residencias Academia de Cine, a los que se suman cinco residentes permanentes vinculados a la iniciativa, configurando un espacio de trabajo compartido en torno al desarrollo de proyectos y al intercambio profesional.
CIRCUITO
El municipio forma parte del circuito que acoge los encuentros presenciales de Rueda junto a Madrid y Vigo, concebidos como un espacio de residencia creativa para guionistas y cineastas que, por diversas razones, necesitan desarrollar sus proyectos de manera flexible, combinando trabajo telemático y presencial. Los participantes trabajan en sus proyectos con asesorías y espacios de contraste, comparten metodologías y experiencias con profesionales del sector y participan en actividades que conectan el cine con la ciudadanía y con la comunidad educativa.
“El regreso del programa Rueda confirma que Puerto de la Cruz es hoy un espacio de referencia para la creación audiovisual contemporánea”, afirma el alcalde, Leopoldo Afonso. “Apostar por la cultura como motor de desarrollo es apostar por conocimiento, talento y proyección exterior, y este programa sitúa a nuestra ciudad en el mapa del cine nacional desde una visión sostenible y a largo plazo”, agrega.
La programación consta de mentorías, coloquios, proyecciones, foros profesionales y talleres especializados
El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Ejecutivo autonómico, Cristóbal de la Rosa, resalta que la cinematografía de Canarias se pone en valor en la programación de este año, “incluyendo pases de la película La lucha, de José Alayón, al tiempo que cineastas isleños, como Arima León y Pablo Vilas, serán los encargados de moderar algunas de las sesiones y dar a conocer su experiencia”.
Cineastas de toda España participan en un itinerario intensivo que combina mentorías personalizadas, coloquios, proyecciones, encuentros profesionales y talleres especializados. Entre estas actividades destacan, por ejemplo, los talleres de sonido impartidos por Eva Valiño. Su participación aporta una mirada experta y práctica sobre el diseño sonoro como elemento narrativo esencial en el cine contemporáneo.
La programación se completa con una ruta de localizaciones por Puerto de la Cruz y su entorno, que permite a los participantes conocer de primera mano el potencial del municipio como espacio de rodaje y de creación audiovisual. Todo ello se desarrolla en un contexto que favorece la reflexión, el intercambio de conocimientos y la conexión directa con profesionales del sector.
CENTROS EDUCATIVOS
Rueda Academia de Cine busca conectar el trabajo profesional con la ciudad, incorporando una dimensión educativa y comunitaria. Durante las ediciones celebradas hasta ahora en Puerto de la Cruz han participado unos 800 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato de los institutos portuenses, cifra que se incrementará este año con la asistencia de 300 estudiantes a las actividades programadas.